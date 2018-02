Világhírű zongoraművész lép fel a Müpában

Arkagyij Volodosz Grammy-díjas zongoraművész a világ legismertebb koncerttermeinek visszatérő előadója. Játékát a kritikusok Horowitzéhoz hasonlítják: zseniális technika, konvenciókat kerülő, de mindig a zenét szolgáló megoldások, különleges képesség a hallgató megigézésére. Átiratai egyedi stílusát és zeneszerzői tehetségét is megmutatják.

A leningrádi születésű művész február 21-én a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében lép fel az MVM Koncertek – A Zongora-sorozaton a Cziffra Fesztivál keretében. Műsorán Schumann, Brahms és Schubert-művek szerepelnek.

Arkagyij Volodosz világszerte több nagyvárosban tanult

Arkagyij Volodosz üstökösként felívelő pályája nem egy versenyen való részvétellel indult: az egyik legrangosabb lemezcég vezetőinek hívták fel a figyelmét a Franciaországban tanuló orosz zongoristára. „Olyan tehetséggel, mint Volodosz, egy életben egyszer találkozik az ember" – hangzott a vélemény, amelyet azonnal lemezszerződés követett. A leningrádi születésű művész a szentpétervári és a moszkvai konzervatórium után a párizsi konzervatóriumban Jacques Rouvier-nél, Madridban a világhírű Dimitri Bashkirovnál képezte magát. New Yorkban 1996-ban debütált, a közönség és a kritikusok itt is azonnal felfigyeltek egyedi játékstílusára. 1999-ben kiadott Live at Carnegie Hall című lemeze nagy sikert aratott: még abban az évben Gramophone-díjjal, majd 2003-ban Echo Klassik-díjjal ismerték el.