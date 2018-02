Örülhetnek a sötét elektronikus zene rajongói

Emke a Black Nail Cabaret nevű synth noir zenekar énekese 2012-ben már jelentkezett szólóanyaggal és decemberben ismét kiadott egy albumot, több online platformon is hozzáférnek az elektronikus zene kedvelői. A Mambo című számához videoklip is készült.

Árvai-Illés Emese, becenevén Emke a Black Nail Cabaret nevű synth noir zenekar énekes/dalszerzőjeként lehet ismerős a sötét elektronikus zenékben járatosaknak. A BNC-vel 2008 óta aktívak, de Emke több együttműködésben is részt vett: 2013-ban közreműködött az Architect nevű német ambient/drum'n'bass hybrid Mine című albumán mint énekes-szövegíró, amely az elektronikus zenei körökben jól ismert Daniel Myer egyik mellékprojektje. Tavaly a hazai Planetdamage nevű cyberpunk-industrial projekt Angst című dalában énekelt, illetve közreműködött egy közös szám erejéig a szintén magyar tribal-elektronic First Aid 4 Souls-sal.

Emke egyszer már jelentkezett egy szóló kislemezzel: a Breakaway című album 4 számos, 2012-ben jelent meg saját kiadásban. Ekkor még partnere, Árvai Krisztián is segítette a dalszerzésben. Új szólóanyagát, a Two-t viszont már a brit Two Gods Records adta ki december 13-án a Bandcampen, de január 26-tól a Spotifyon, az iTuneson és a Google Play-en, illetve a többi online platformon is elérhető. A Mambo című dalhoz videoklip is készült.