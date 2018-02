Öt stílusban, kíséret nélkül ad 24 koncertet 12 meghívott kórus a MegNet Közösségi Házban szombaton, a kórusok téli éjszakáján. A koncertek mellett közös éneklés és daltanulás is lesz.

24 koncert, köztük népzene, klasszikus és kortárs zene is lesz szombaton a kórusok téli éjszakáján a budapesti Andrássy úton álló MagNet Közösségi Házban. A 12 meghívott kamarakórus között két gyermekkar is szerepel. A kórusok a cappella, azaz kíséret nélküli zenével készülnek öt különböző stílusban. A nemzetközi és magyar klasszikusok mellett népdalok, régi, modernebb és populáris darabok is felcsendülnek.

Az este nyitóeseményén a kórusok végigéneklik az utcákat a Kodály köröndtől a MagNet Házig, majd a H.A.B., a Virágzó Énekegyüttes, a Városminor Kamarakórus, a Csicsergők gyermekkórus, a KVVKamarakórus, a Vox Insana, a Laulujoutsen női énekegyüttes, a Kassán alakult Voces, a székesfehérvári MusiColore Énekegyüttes, a Tutti Cantabile Énekegyüttes, a csíkszeredai Gloria Tibi és a CCOM Énekegyüttes lép színpadra. A koncertek mellett közös éneklés és daltanulás is lesz.