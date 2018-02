Haumann Péter úgy érzi, visszakapta a fiát

Haumann Péter és fia, Haumann Máté közösen játszanak egy darabban. Haumann Máté korábban Amerikában és Angliában is dolgozott színészként, végül Magyarország mellett döntött. Azt mondta, a távolság ellenére apja mindig jelen volt az életében.

Haumann Péter és fia együtt játszanak a Magyar Színház Ármány és szerelem című darabjában. A kapcsolatuk állítólag soha nem volt egy klasszikus apa-fiú viszony - írja a Bestre hivatkozva a Blikk. Haumann Péter arról beszélt, hogy úgy érzi, végre visszakapta a fiát. Ugyanis Haumann Máté hosszú évekig Londonban tanult.„Örülök, hogy visszakaptam Mátét és itthon van. A közös munkánkban nincs semmi különös, kollégaként dolgozunk egymás mellett” - mondta Haumann Péter.

Haumann Máté korábban Amerikában és Angliában is színészként dolgozott, végül Magyarország mellett döntött. Azt mondta, a távolság ellenére apja mindig jelen volt az életében. „Sosem volt köztünk klasszikus apa-fia viszony. Mindig inkább barátok voltunk és szövetségesek. Apám mindig jelen volt az életemben, bármennyire is elfoglalt volt, sosem hagyott magamra. A kamaszkor nehézségeit is vele vészeltem át” - mondta Haumann Máté.