Ed Sheeran lett 2017 abszolút királya

2017-ben Ed Sheeran adta el a legtöbb albumot világszerte. Ráadásul tavaly fordult elő először, hogy a legtöbb példányszámban eladott album és kislemez ugyanazé az előadóé volt. A 27 éves brit énekest Drake és Taylor Swift követi.

Ed Sheeran adta el a legtöbb albumot világszerte 2017-ben, megelőzve az előző évi listavezető Drake-et és Taylor Swiftet. Ráadásul különlegeset is alkotott, mivel tavaly fordult elő először, hogy a legtöbb példányszámban eladott album és kislemez ugyanazé az előadóé legyen.A 27 éves Ed Sheeran Divide című, harmadik albumával és Shape of You című kislemezével érte el sikereit. A Divide tavaly márciusban jelent meg, a világ 36 piacán lett többszörös platinalemez, a Shape of You a legnagyobb számban eladott kislemez lett a világon, és 32 piacon lett többszörös platinalemez. Ed Sheeran a tavalyi évben a Spotifyon is tarolt, erről itt írtunk bővebben. Csak a Shape of You-t több mint

másfél milliárdszor indították el a streamingszolgáltatónál.

A 2016. évi listavezető, a kanadai Drake More Life című albumának köszönhetően a második lett a tavalyi eladási listán. Az Apple Musicon ez lett a 24 óra alatt legtöbbet hallgatott album tavaly, és a Spotifyon is rekordot döntött megjelenése első napján. Taylor Swift Reputation című, hatodik albumának köszönhetően került az eladási listák harmadik helyére annak ellenére, hogy az album csak 2017 novemberében jelent meg, akkor néhány nap alatt rekordott döntött. Előkelő helyen végzett még Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars, The Weeknd, az Imagine Dragons, a Linkin Park és a The Chainsmokers.