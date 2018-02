Nem él, aki írta, nem él, aki játssza

Nemsokára új Johnny Cash-album jelenik meg, és a tavaly meghalt Chris Cornell is előad rajta egy dalt a mestertől. A felvétel egyik érdekessége, hogy most hallhattuk először. A többi közül az egyik fontos pedig az, hogy nagyon szép lett.

Egy új, korábban nem hallott Chris Cornell-felvétel került elő. A megjelenés egyébként tervezett volt, mert nemsokára megjelenik egy új Johnny Cash-album, aminek lényege, hogy különböző zenészek, régi barátok adnak elő

a nagy előd eddig ki nem adott dalaiból, verseiből.

Cash még 2003-ban halt meg, és a korábbi nem túl mély, de annál mélyebb szakmai kapcsolat miatt is adta magát, hogy Chris Cornell is vállaljon egy szerzeményt.

Ez a dal Chris Cornell utolsó szóló felvételeinek egyike. A You Never Knew My Mind című dalt a tennessee-i Cash Cabin Studióban vették, amit egyébként Johnny Cash és June Carter Cash egyetlen közös gyereke, John Carter Cash üzemeltet. A felkéréssel kapcsolatban Chris Cornell annak idején azt mondta, Cash-sel „egyszer vagy kétszer találkoztam, és annyira kedves volt, ráadásul óriási hatással volt a zenei pályafutásomra”.

Úgy is lehetne mondani, hogy ezzel a Cash-dallal kvittek lettek, ugyanis Johnny Cash annak idején feldolgozta a Soundgarden egyik számát a Badmotorfinger című albumukról. Ez volt a Rusty Cage, ami azon kevés feldolgozások közé tartozik, amik legalább olyan jók, ha nem jobbak, mint az eredeti.

A Rusty Cage Johnny Cash 1996-os Unchained című albumán jött ki. Az eredeti, soundgardenes verzió pedig 1992-ben, az említett Badmotorfinger-en. Az új Cash-album, amin a Chris Cornell-felvétel is szerepel majd, április 6-án jelenik meg. Cornell mellett, többek között Elvis Costello, Johnny Cash egyik lánya és Kris Kristofferson is zenél a lemezen.