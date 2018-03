Amy Winehouse halála után megsemmisítették az addig ki nem adott demóit, azonban producere most mégis előszedett és nyilvánosságra hozott egy eddig még soha nem hallott számot, amit 2001-ben vettek fel.

Amy Winehouse csupán 17 éves volt, amikor felvették az On My Own című számát. Gil Cang producerrel és James McMillan dalszerzővel rögzítették, és most nyilvánosságra is hozták,

ami azért renkdkívüli, mert a felvétel 2001-es, és az énekesnő 2011-es halála után igyekeztek minden addig ki nem adott dalát megsemmisíteni. Gil Cang azt mondta, 2001 szörnyű időszak volt a pop világában, rendszerint szörnyű, tehetségtelen énekesekkel és zenészekkel volt dolguk - írta az NME. Amikor Amy Winehouse betért hozzájuk, hogy szerencsét próbáljon,

azonnal lenyűgözött mindenkit,

már akkor látszott, hogy nagyon tehetséges.

Amy Winehouse tragikusan fiatalon, 27 évesen halt meg alkoholmérgezésben. Halála után azért semmisítették meg demófelvételeit, hogy ne szivároghassanak ki, azonban miután Gil Cang megszerezte az On My Own című számot, úgy döntött, hogy ezt feltétlenül hallania kell a világnak is.