Fábián Éva: Meg vagyok döbbenve, hogy megkérdőjelezik a díjamat

Folytatódik a háború a Neoton Família egykori és jelenlegi tagjai között. Végvári Ádám, a már Neoton Família Sztárjai néven futó együttes zenésze nem érti, hogy a Legenda-díjból miért részesültek a régi tagok is. Fábián Éva szerint azonban inkább hálával tartozik nekik Végvári, amiért annak idején letették az együttes alapjait.

Továbbra is feszült a hangulat a Neoton Família tagjai között. Amint azt korábban megírtuk, az egykori tagok mostanra már szóba sem állnak egymással. Pál Éva, korábban a Neoton egyik meghatározó énekese volt és most azt mondta, a Story-gálán kapott Legenda-díj a régi és új tagok elismerése is. Ezzel nem mindenki ért egyet, Végvári Ádám, a már Neoton Família Sztárjai néven futó együttessel zenélő régi tag akkor azt mondta: nem érti, a Legenda-díjból miért részesültek a régi tagok is.

„A Story-gálán sem értettem, miért van mellettünk Fábián Éva, hiszen az a felállás, amely a színpadon volt, sohasem létezett. Nem léptem fel vele soha” - mondta Végvári Ádám a Borsnak. A Neoton egyik alapító tagja, Fábián Éva azonban nem érti, hogy a bandához csak utánuk csatlakozó Végvári miért nem érzi jogosnak az őket ért elismerést. „Akik megkérdőjelezik az én színpadi létemet, azok valójában nem engem kérdőjeleznek meg, hanem a díjat és a kuratórium döntésének helyességét” - mondta Fábián Éva, aki mióta kivált a Neoton Famíliából, elismert szólóénekes, és a mai napig koncertezik szerte a világban. „Végvári Ádám azt nyilatkozza, hogy meg van döbbenve, hogy a díj minket is érint. Szerintem ne legyen megdöbbenve, hanem inkább legyen hálás azért, hogy az alapító tagoknak köszönhetően lehetősége volt bekapcsolódni egy sikertörténetbe, mikor a kilépésem után a helyemre érkezett. Hiszen annak idején mi tettük le az együttes alapjait, és csináltuk meg a Napraforgó című lemezt, rajta többek közt a Santa Maria című dallal, ami a mai napig az egyik legsikeresebb Neoton Família- sláger.”

„A mai napig sok gratulációt kapok, és meg vagyok döbbenve, hogy vannak olyan tagok, akik megkérdőjelezik a díjamat. Büszke és boldog vagyok, hogy valaha a zenekar tagja voltam, és egy sikerszériának a meghatározó személyisége – mondta Fábián Éva.