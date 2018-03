Vérbeli retró ajándékkal kábít a Kerekes Band

A Kerekes Band remixalbuma a legendás Commodore 64 hangzásvilágát idézi, a retro élményt pedig tovább fokozza, hogy a feldolgozásokhoz letölthető játék is készült.

Kevesen tudják, de a nyolcvanas évek kultikus számítógépe, a Commodore 64 minden idők legtöbbet eladott komputermodellje. És a retrót kedvelők nagy szerencséjérea Kerekes Band remixalbuma ezt a legendás hangzásvilágot idézi fel, a retro élményt pedig tovább fokozza, hogy a feldolgozásokhoz letölthető játék is készült.

1982-ben az év számítógépe lett, Magyarországon azonban csak a nyolcvanas évek végén terjedt el, ugyanis 1985-ig COCOM-listás volt. A Commodore 64 napjainkban nemcsak újonnan kiadott modelljeivel éli reneszánszát, hanem egyre többen készítenek emulátorprogramokat, amelyek PC-n futva C64-es virtuális és audio környezetet teremtenek. Egy ilyen játékkal indult a Kerekes Band C64 remixalbumának története is.Fehér Viktor, a Kerekes Band dobosa erről azt mondta, „a zenekar tagjai imádják a C64-et, és legnagyobb meglepetésünkre Vincenzo és csapata ezzel a programmal és remix csomaggal ajándékozott meg minket karácsonyra. Nagyon meglepődtünk, és annyira kereknek és kompaktnak találtuk az anyagot, hogy azt gondoltuk, inkább ki kellene adni. Szeretjük ezt a naivan kedves és nosztalgikus hangzást. Ez a remixlemez azoknak szól, akik ismerik az érzést, milyen volt a Nyári Olimpia című játék alatt tönkretenni egy Joystickot.”

Vincenzo először tíz éve készített remixet a csapat Dr. Dudás című számához, de azóta is szívesen dolgozik a Kerekes Band számaival. „Egy ideje már megvolt a Trans Nomad Express C64-es változata, de szerettünk volna egy, a nagyközönség számára is érthető és prezentálható anyagot létrehozni, ami egyértelművé teszi, hogy ez Commodore 64 és retró. Úgy döntöttünk, készítünk egy komplett remixalbumot és egy játékot. A kezelőfelület vizuális megjelenítéséhez az Ethno Funk című klip adta az ötletet, mert az effektek C64-en is megvalósíthatók. Az pedig már az elejétől fogva tervben volt, hogy egy klasszikus crack-intróval nyitjuk az egészet, hiszen a régi szép időkben a játékok szinte kivétel nélkül így kezdődtek” - mondta. Végül hét szám készült el a C64-et idéző hangzásvilággal, és a remixalbum mellett egy játék is letölthető, ami C64 programként fut bármilyen számítógépen. A Kerekes Band C64-es programcsomagját innen tudja letölteni.