Március 22-én nyílik Horváth Lóczi Judit NEW ERA – geometria, dinamika, ritmika és fény-árnyék hatások című kiállítása a budapesti Bartók Béla úton, a Faur Zsófi Galériában. A művész személyes élményeiből is merít ihletet: van olyan alkotás, amelyet a futás okozta térbeli mozgás, akad, amit az anyasággal járó életmódváltozás inspirált.

A március 22-én megnyíló NEW ERA című kiállítás Horváth Lóczi Judit tízéves pályafutásának az összefoglalása, a művész legújabb munkáit mutatja be. A kiállítás középpontjéban tematikailag összekapcsolódó festmény- és objekt-sorozatok, valamint az alkotások hátterében megbújó vázlatok lesznek. Horváth Lóczi Judit alkotásait Mártonffy Melinda művészettörténész rendezte egységbe a Faur Zsófi Galériában. A kiállítás március 22-től április 25-ig lesz látható.

A kiállításon a 2017-es For Simon, Circles Around Me, Maslow, Weaker és Precious Time című műcsoportokat, továbbá a 2018-ban készült legújabb munkákat állítják ki. Mind egy-egy problémakör köré szerveződnek, és a művész egyéni látásmódján keresztül öltenek testet,van olyan alkotás, amelyet a futás okozta térbeli mozgás, akad, amit az anyasággal járó életmódváltozás ihletett. A geometrikus és organikus formák, a semleges és neonszínek, a merev és légies alakzatok, valamint az áttört és tömör vásznak elsőre látszólag ellentétes hatásokat keltenek, azonban Horváth Lóczi munkáiban mégis jó kiegészítői egymásnak.

Horváth Lóczi Judit A képzőművész némi kitérővel (tanulmányaiban tájépítészet, reklámgrafika, színdinamika, művészeti menedzser és grafikai képzés is szerepel) jutott el az autonóm művészet világába, amely immár tíz éve fő alkotótevékenysége. Pályája az elmúlt tíz évben töretlenül halad előre: számos csoportos és egyéni kiállításon van túl, amelyet a szakma a 2015-ben neki ítélt Barcsay-díjjal is elismert. Legutóbbi sikeres pályázati eredménye (2017-2018) a Budapest Art Mentor programban való részvétel, ami fiatal és tehetséges képzőművészeknek nyújt előrelépési lehetőséget. Horváth Lóczi munkáit kezdetben a figurális ábrázolás jellemezte, amely jól látható ívben, fokozatos absztrahálással érte el mostani fő kifejezésformáját, a geometrikus absztrakciót. A művész a festészet és szobrászat határait feszegetve, a két területet sokszor összemosva teremti meg egyedülálló vizuális nyelvezetét, amelynek fő hívószavai a geometria, a dinamika, a ritmika és a fény-árnyék hatások. A térbeli kiterjedéssel (is) rendelkező festmények hordozói előre megtervezett és formázott vászon konstrukciók, amelyek mértani merevségét az élénk színhasználat és a mindezek ellenére rendkívül intuitív alkotásmód ellensúlyoz.

A kiállításon a hagyományos, falakat kitöltő struktúra mellett egyedi, külön erre az alkalomra tervezett installációval is készülnek, amely oldottabb és körüljárható formában tárja a látogatók elé ennek a különleges anyagnak a hangulatát. A rendezők célja, hogy ne csak a művészetkedvelő közönség figyelmét keltsék fel az alkotások, hanem az épp véletlenül az utcán arra sétálók érdeklődését is, ezért a kirakatra is nagy hangsúlyt fordítottak.

Emellett a kiállítás egyik különlegessége, hogy az alkotói folyamat első lépcsőfokát bemutató vázlatok is ki lesznek állítva, ezek éppen olyan értékes elemei a munkának, mint maga a végső formájában létrehozott műtárgy. Ezek a papírra vetett első gondolat foszlányok jelentik a kiindulópontot egy hosszú és átgondolt tervezési és alkotói folyamatnak, amelyek betekintést engednek a kulisszák mögé. A kiállítás időtartama alatt különböző programoknak is teret adnak: lesznek tárlatvezetések, amelyeken a műveken túl a művésszel való találkozás lehetősége is adott lesz, ezenkívül a kiállításhoz kapcsolódó, és azzal párhuzamosan megjelenő katalógus bemutatójára is sor fog kerülni egy pódiumbeszélgetés keretén belül. A programok célja, hogy Horváth Lóczi Judit alkotásain keresztül barátságos és emészthető formában hozzák közelebb a közönséghez a kortárs képzőművészetet.