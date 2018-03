Megelégelte, hogy közönségének néhány tagja folyton felé és zongorájához nyúlkál, ezért egy goromba beszólás után, sértődve elhagyta a színpadot Elton John.

Elton John már harmadik Las Vegas-i szezonját tölti, korábban 2004-ben és 2009-ben tudta le ott hatalmas koncertsorozatát. Hiába a nagy rutin, úgy néz ki, most mégsem sikerült tökéletesen uralnia a színpadot. Valami eltört. A Saturday Night's Alright for Fighting című dalánál eddig mindig felhívtak néhány embert a közönségből, akik a zongorája mellett állva élvezhették a zenét. De mostantól nem lesz több közös éneklés, mert a múlt héten volt egy kis döccenő a félig-meddig koreografált résznél. A zongora mellett álló minitömegben voltak a kelleténél aktívabbak is. Az egyik férfi odáig ment, hogy folyamatosan

nyúlkált Elton John és a mikrofonja felé, majd a zongora billentyűinél is matatott.

A színpadon álló biztonsági személyzetből már az első nyúlkálásoknál jelezték, hogy ez nem jó út. A videón látszik is, hogy eleinte vagy három férfi zavarja a koncertet. Volt, aki csak nyúlkált, és volt egy páros is, akik közül az egyik folyamatosan fényképeztette magát, és persze ott is ment a benyúlkálás. Egészen addig, amíg Elton John meg nem elégelte. Abbahagyta a játékot, és nem hallható, de jól látható módon

azt üvöltötte oda a fickónak, hogy fuck off!, azaz húzz a p*csába!

Aztán egyszerűen levonult a színpadról még a szám vége előtt. Amíg hátul volt, a biztonságiak letessékelték a nézőket a színpadról, aztán Elton John visszament, és mielőtt belekezdett volna az oroszlánkirályos dalába, azt mondta,

nem lesz több színpadra jövés a Saturday Night-nál, elb*sztátok!

Elton John az Independenthez juttatott el egy közleményt az esetről. Azt írta, „tegnap este az egyik rajongó odanyúlt a billentyűkhöz, miközben játszottam, és az után sem hagyta abba, hogy rászoltam. Majd még közelebb jött a zongorához, fotózkodni próbált, amivel aztán teljesen elrontotta az előadást. [...] Minden este, mikor a Saturday Night-ot játsszuk, rajongókat engedek a színpadradra, ami egy nagyon aranyos momentuma a koncertnek. Ilyenkor találkozom velük, kezet rázunk, és ugye ott vannak velem, amíg játszom. [...] Eddig mindig nagyon udvariasak voltak, és megértették, hogy éppen egy dal közepén vagyunk, amit többé-kevésbé együtt adunk elő. De

ez a fickó durva és zavaró volt,

egyáltalán nem érdekelte, hogy igazából egy koncerten van. Én meg elmondtam neki, mit gonolok erről.” A férfit egyébként az épületből is kivezették. Elton John pedig a rövid szünet után befejezte a koncertjét.