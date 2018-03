Egyenesen a kormánynak kell beszolgáltatnia a világ legdrágább lemezét

Több mint 7 millió dollárt, azaz nagyjából 1,7 milliárd forintot kell büntetése részeként befizetnie Martin Shkrlinek, akit többek között onnan lehet ismerni, hogy az eBayen 2 millió dollárért vette meg a Wu-Tang Clan egypéldányos lemezét. De onnan is ismerős lehet, hogy ő Amerika leggyűlöltebb embere, és ezt elsősorban a gyógyszeripari trükkjei miatt.

Újabb állomáshoz ért Martin Shkreli ügye. Az Amerika leggyűlöltebb emberének is tartott fiatal üzletember volt az, aki több mint két évvel ezelőtt 2 millió dollárért vette meg a Wu-Tang Clan 6 év alatt írott, egyetlen CD-n kiadott albumát, a Once Upon a Time in Shaolin-t. A gyűlölet pedig akkor lobbant fel az amerikaikban Shkreli iránt, mikor kiderült, hogy 2015-ben 5000 százalékkal megemelte az egyik HIV-gyógyszer árát, miután megvásárolta annak szabadalmi jogát.

Sokan dörzsölhetik már a markukat egy ideje, mert Shkreli már 2016-ban eljárás indult többmilliós összegek elsikkasztása ellen. Egy hedge-alap kezelőjeként a befektetőket átverve sikkasztott dollármilliókat. A legújabb fejlemény, hogy a napokban hivatalosan is elítélhetik, és annyit már biztosan tudni, hogy 7,6 millió dollárt kell visszafizetnie a kormánynak.

A nyomozások alapján körülbelül ennyit sikkasztott el a befektetési alap kezelőjeként. A CNBC úgy tudja, 5 millió dollár készpénz áll Shkreli rendelkezésére, emellett pedig ott van a 2 millió dollárért vett Wu-Tang Clan-album, amit végül nem adott el az eBayen, pedig a tavalyi link még mindig azt állítja, hogy elkelt a lemez. De van még Picasso-festmény Shkreli birtokában, amit a készpénz és a ritka lemezek mellett elkoboznak tőle.