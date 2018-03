Hiába mondta már korábban is Victoria Beckham, hogy nem fog énekelni, egészen idáig mégis hittek a rajongók a Spice Girls visszatérésében. Mel B nemrég arra utalgatott, hogy fellépnek Harry herceg és Meghan Markle májusi esküvőjén, de Mel C most eloszlatta a pletykákat és elmondta: Victoria Beckham miatt idén még biztosan nem fog turnézni a Spice Girls.