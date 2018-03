7 év börtönre ítélték Amerika leggyűlöltebb emberét

Martin Shkrelit, akit egy ideje Amerika leggyűlöltebb embereként emlegetnek, pénteken ítélték el. A gyógyszeripari trükkjei miatt elhíresült fiatalember hét év börtönt kapott, és a birtokában lévő, a világ legdrágább zenei albumának tartott Wu-Tang Clan-lemezt is be kell szolgáltatnia.

Martin Shkreli neve leginkább akkor vált ismertté a világon, mikor 3 évvel ezelőtt egy nem túl elegáns megoldással 5000 százalékkal megemelte az egyik HIV-gyógyszer árát, miután megvásárolta annak szabadalmi jogát. Aztán a következő ismert dobása a Wu-Tang Clan-együttes egyik, egyetlen példányban legyártott CD-jének megvásárlása volt. A lemez egyedisége rendesen dobott az árán. Azóta is ezt tartják a világ legdrágább albumának. Shkreli 2 millió dollárért jutott hozzá.

Aztán jött a mélyrepülés, mikor elkezdődtek a vizsgálódások a cégei körül, aztán a vizsgálódásokból vádak lettek, a vádakból pedig a most pénteki tárgyalás végén pedig ítélet. Shkrelit egy hedge-alap kezelőjeként elkövetett értékpapírcsalásokkal vádolták meg. A befektetőket átverve jutott dollármilliókhoz. Ügyvédje egy-másfél évet kért a bíróságtól, míg az ügyész 15 éves börtönbüntetést szeretett volna elérni. Shkrelit pénteken 7 év börtönre ítélték. A férfi állítólag

elsírta magát az ítélethirdetésnél, és kegyelemért könyörgött.

A tárgyaláson Shkreli azt mondta, „soha nem motivált a pénz. A hírnevemet akartam növelni. A borzasztó, hülye hibáim és a gondatlanságom miatt vagyok itt. [...] Csak saját magamat hibáztathatom, hogy ide kerültem. Nincs semmilyen kormányzati összeesküvés Martin Shkreli legyőzésében. Én győztem le Martin Shkrelit a szégyenteljes dolgaimmal” - írja az NME.

Shkrelinek a börtönbüntetés mellett 7 millió dollárt is le kell adnia az államnak. Ennek részeként be kell szolgáltatnia a Wu-Tang Clantól megvásárolt CD-lemezt, amin a híres hiphopformáció Once Upon a Time in Shaolin című lemeze volt. Shkreli tavaly el akarta adni az eBayen: a licit végül 1 millió dollárnál állt meg, azonban az eladás mégsem valósult meg.