Koncertekkel ünnepli tizenötödik születésnapján az A38 hajó. A kéthetes születésnapi fesztivál április 24-től május 8-ig tart, fellép többek között a Nouvelle Vague, a Too Many Zooz, az Akkezdet Phiai, a Neo, a VHK és az Anima Sound System is.

Április 24-től május 8-ig tartó programsorozattal ünnepli 15. születésnapját az A38. A sorozat kiemelt dátuma április 30., az A38 hivatalos születésnapja, ezen a napon ad 15 éves életműkoncertet a Nouvelle Vague, a hetvenes-nyolcvanas évek punk és új hullámos zenéit bossa nova stílusba átültető francia csapat, a kiállítótérben Joep Beving holland zongorista játszik, éjjel pedig az osztrák house formáció, a Klangkarussell áll színpadra.

Minden az évfordulókról szól a magyar fellépők esetében is. Április 25-én a ritkán koncertező Neo vetítéssel egybekötve eleveníti fel az idén 15 éves, általuk írt Kontroll-filmzenét, a hiperkarma (április 28.) és az Akkezdet Phiai (április 29.) 2003-ban kiadott albumaikat (Amondó, illetve Akkezdet), április 26-án a Vágtázó Halottkémek pedig az idén 30 éves A halál móresre tanítása című lemezét játssza végig. Másnap a hajón ünnepli 25. születésnapját az Anima Sound System, amelynek alapítója és vezetője, Prieger Zsolt vágta hozzá az A38 oldalához a pezsgősüveget a 2003-as avatási ünnepségen. Szintén itt ünnepli 20. születésnapját a Mystery Gang (április 28.), a Mary Popkids pedig május 4-én a fedélzeten mutatja be legújabb EP-jének dalait. A kortárs komolyzene képviseletében lép fel a hajón május 3-án a német zongorista, Hauschka, május 5-én játszik a funkos-hiphopos francia Deluxe, és május 1-jén pótolja korábban elmaradt fellépését a New York-i brass house formáció, a Too Many Zooz. Visszatér a görög stoner csapat, a 1000MODS (április 27.), új lemezét mutatja be a brit dzsesszfunk Herbaliser (május 2.), ugyanazon a napon ad koncertet a post-rock amerikai Sannhet, és május 5-én hallható a bassszuszenékben jeleskedő holland Dope D.O.D. Szintén fellép a svéd ambient csapat, a Carbon Based Lifeforms (április 27.) és az amerikai trap/hardstyle előadó, Kayzo (április 30.).