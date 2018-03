Ez a négy banda is fellép a FEZEN-en

Bár egyre bővül, még mindig nem teljes a 2018-as Fezen Fesztiválra érkező fellépők névsora. Egy kultikus zenekar, a pályáját közel negyven éve kezdő, március elején új albumot kiadó amerikai Ministry már biztosan ott lesz Székesfehérváron, akárcsak a Paddy and The Rats, a Depresszió és a Lord.

Az induszriál metal egyik úttörő zenekara, a közel negyven éves múltra visszatekintő Ministry friss stúdióalbummal érkezik nyáron a Fezen Fesztiválra. Al Jourgensen 1981-ben Chicagoban még szinti-pop jellegű zenekarként hozta létre a Ministryt, de elég hamar átigazolt a metal műfajába, ahol rátalált indusztriál alapú sajátos műfajára, amivel olyan zenekarokra volt hatással, mint például a Nine Inch Nails, vagy Skinny Puppy.

Nem egyenes pályát járt be a csapat, túl vannak pár feloszláson, de amikor Al Jourgensen újra megtelik harcos dühvel, mondanivalóval, lemezre írja kritikáját. Múlt pénteken, március 9-én jelent meg az AmeriKKKant című 14. stúdióalbumuk, a zenekar pedig július 27-én lép fel Székesfehérváron.

A hazai fellépőlista is tovább bővült, érkezik a külföldön is egyre népszerűbb, tavaly egy nagy nemzetközi kiadóhoz szerződött Paddy and The Rats, az új lemezével turnéző Depresszió és az egyik leghűségesebb rajongótáborral rendelkező, több mint 45 éve pályán levő Lord zenekar is.

Idén a megszokottnál egy héttel korábban, július 25-28. között rendezik Székesfehérváron a FEZEN Fesztivált, ahol a még nem teljes listában, már olyan fellépők szerepelnek, mint a Prodigy, a Mr. Big, a Helloween, az Enter: Shikari, Ákos, a Tankcsapda, Rúzsa Magdi vagy a Quimby.