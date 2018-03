143 könyvből választják ki a legjobbat

2018-ban harmadszorra adják át a Libri irodalmi díjat és a Libri irodalmi közönségdíjat. A Libri

Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban megalapított elismerések az előző év legjobb szép- és

tényirodalmi könyveit díjazzák.

A Libri Könyvkereskedelmi Kft. egyik legfontosabb feladatának az olvasás népszerűsítését tartja. Többek között ezért is hozta létre 2016-ban a Libri irodalmi díjat és az ehhez kapcsolódó Libri irodalmi közönségdíjat. A díjakat idén harmadszorra adják át,

a díjazottak 1-1 millió forintot és 25 millió forint értékű médiatámogatást kapnak.

2016-ban Rakovszky Zsuzsa Fortepan című kötete és Bartis Attila A vége című regénye volt a díjazott, 2017-ben Jászberényi Sándor kapta a Libri irodalmi díjat A lélek legszebb éjszakája című novelláskötetéért, Kepes András pedig Világkép című művéért vehette át a közönségdíjat.

A versenyben a díj átadását megelőző évben megjelent, magyar szerzők által magyarul írt, első megjelenésű szépirodalmi és tényirodalmi művek vehetnek részt, melyek hozzájárulnak a magyar kultúra jelenéhez, jövőjéhez, és valódi társadalmi hatással bírnak. A szabályzat szerint a versenybe csakis élő magyar szerző könyve kerülhet be. 2018-ban a meghatározásnak maradéktalanul megfelelő, 143 könyvet tartalmazó listára szavaz a Libri által felkért, 107 tagú, neves közéleti személyiségekből álló szakmai bizottság. A felkérésnek eleget tett és a szavazást szívesen vállalta többek között Ascher Tamás, Babarczy Eszter, Bánfalvi Eszter, Bárdos András, Besenczi Árpád, a Budapesti Fesztiválzenekar, Danks Emese, Deczki Sarolta, Divinyi Réka, Duboczky Gergely, Fáy Miklós, Herczku Ágnes, Kálmán C. György, Török Ferenc, Schilling Árpád, Veiszer Alinda és Zoltán Gábor is.

Szavazataik segítségével alakul ki az a tíz könyvből álló lista, ami alapján a közönség és a szakmai zsűri dönthet a díjak sorsáról. A tíz döntős könyv közül választja ki az ötfős szakmai zsűri azt a könyvet, amelyik a Libri irodalmi díjat kapja meg, a közönségnek leginkább tetsző könyv pedig a Libri irodalmi közönségíjat nyeri el. A 143 könyvet tartalmazó lista 42 kiadó könyveiből állt össze, összesen 53 tényirodalmi és 90 szépirodalmi kötet szerepel rajta.

A zsűri tagjai

Bálint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja;

Beck Zoltán dalszerző, a 30Y énekes-gitárosa, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a Zenélő Egyetem szakmai igazgatója

Fullajtár Andrea Jászai Mari-díjas színész, a Katona József Színház tagja

Károlyi Csaba irodalomkritikus, az Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettese, egyetemi oktató

Szilágyi Zsófia Balassa Péter-díjas irodalomtörténész, kritikus, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, a Móricz Zsigmond Társaság elnöke

A közönség március 20-tól május 10-ig szavazhat a Libri weboldalán és könyvesboltjaiban, áprilisban pedig a Könyvfesztiválon. A Libri irodalmi díj és a Libri irodalmi közönségdíj átadóünnepsége május 15-én lesz.