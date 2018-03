Kiderült, hogy a napokban megjelent új Pearl Jam-dal a készülő nagylemezről való, ami azt jelenti, hogy utolsó, 5 évvel ezelőtti albuma után új lemezzel jön az együttes.

A legmegszállottabb rajongóit gyűjtő Ten Club tagjainak már a hétvégén elérhetővé tette a Pearl Jam a legújabb, Can't Deny Me című dalát, és a szám hétfőn már felkerült a legtöbb szolgáltató oldalára is. Azóta pedig az is kiderült, hogy

ez a dal a készülő új nagylemez előfutára.

A Pearl Jam utoljára 2013-ban adott ki nagylemezt, az volt a Lightning Bolt. A Can't Deny Me-t egyébként a frontember Eddie Vedder Mike McCready gitárossal közösen írta, és nagyjából egy hónapja, még februárban vették fel Seattle-ben. A dalhoz készült grafika pedig a basszeros Jeff Ament és a Pearl Jammel már jó ideje együtt dolgozó Mike Shuss videós szakember közös munkája - írta az CoS.