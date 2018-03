125 magyar fellépőt jelentett be a VOLT Fesztivál

A nemzeti ünnep előtt 1, a június 26-i kapunyitás előtt pedig nagyjából 100 nappal 5 színpad részletes programjával, 125 magyar fellépővel bővült az idei Telekom VOLT Fesztivál programja.

A VOLT évek óta az a fesztivál, ahol a legtöbb magyar fellépővel találkozhat a közönség. Ez azzal is jár, hogy a jelenleg legsikeresebb hazai sztárok

kivétel nélkül fellépnek a fesztiválon.

2018-ban fellép többek között a Brains, a Punnany Mssif, a Wellhello, a Kiscsillag, a Road és a Quimby is. Aztán a VOLT-on ünnepli 50. születésnapját Ákos és a Tankcsapda frontembere, Lukács Laci is. A Tankcsapda az Iron Maiden előtt és a Skillet után lép a Telekom Nagyszínpadra.

A Depeche Mode előzenekaraként a Belga kapot meghívást a VOLT-ra, utánuk a Vad Fruttik következik. A soproni borászokat és boraikat bemutató Poncichter Bornegyedben igazán színes kínálat várja a VOLT vendégeit. Itt lesz a Budapest Bar, Bérczesi Robi, Járai Márk, az Európa Kiadó, a Pál utcai fiúk, a Blahalouisiana, a Honeybeast és a TNT is.

A Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató verseny idei nyolc résztvevője most is a VOLT vendége lesz, a győztes pedig a Telekom Nagyszínpadon lép fel. A legnépszerűbb hazai bulik közül a NECC Party idén az OTP Bank-Petőfi Rádió Nagyszínpadon várja rajongóit, de a legtöbben talán most is a VOLT rezidensét, DJ Jokót várják, aki rekorderként öt estén át zenél a Sopron Színpadon.

Költözik a Petőfi Zenei Díj nagyszabású show-ja: két év VOLT után idén a STRAND Fesztiválon adják át a rangos díjakat, augusztus végén. A VOLT részletes programja március 14-től a fesztivál honlapján böngészhető, és a kedvezményes jegyelővétel április 13-ig tart.

Magyar fellépők a 2018-as Telekom VOLT Fesztiválon:

30y, Akkezdetphiai, Ákos 50!, Anna & the Barbies, Audioshake, Aurevoir, AWS, A®UR, Bagossy Brothers Company, Barabás Lőrinc Quartet, Bëlga, Bérczesi Róbert, Blahalouisiana, Brains, Budapest Bar, Caramel, Cimbaliband, Cloud 9+, Csaknekedkislány, DeepGlaze, Deniz, DJ Jokó, Dj Radnai, Dope Calypso, Elefánt, Esti Kornél, Európa Kiadó, Fish!, Fran Palermo, Ganxsta Zolee és a Kartell, Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus, Gustave Tiger, Hahó Együttes, Hangácsi Márton, HayDmStree, Hiperkarma, Honeybeast, Hősök, IAN Autorun, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Ivan & the Parazol, Járai Márk, Jónás Vera Experiment, Junkies, Kéknyúl, Kelemen Kabátban, Kiscsillag, Koalabell, Konyha, Kowalsky meg a Vega, Leander Kills, Lóci Játszik, Lord, Magashegyi Underground, Majka & Curtis live, ManGoRise, Margaret Island, Mary Popkids, Metzker Viki, Midlife Crisis, Mistery Gang, Moby Dick, Mörk, Müller Péter Sziámi AndFriends, NECC Party, New Level Empire, Ocho Macho, Paddy & the Rats, Pál Utcai Fiúk, Pair O' Dice, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Road, Romugro Gipsy Band, Run Over Dogs, Sativus, Szalonna és Bandája, Sopron zenél, Soul Club Budapest, Supernem, Szabó Balázs Bandája, Szabó Benedek és a Galaxisok, Szeder, Takáts Tamás Blues Band, Tankcsapda - Lukács 50!, Tátrai Tibor és a Jazztelen, Tesco Disco, The Biebers, The Bluebay Foxes, The Palace, The Picard, The Qualitons, TNT, Too Late, Useme, Vad Fruttik, Wellhello, Zanzaj.

A korábban bejelentett világsztárok listája pedig ez:

Depeche Mode (UK), Iron Maiden (UK), Avenged Sevenfold (USA), Hollywood Undead (USA), Limp Bizkit (USA), Hurts (UK), Steve Aoki (USA), Skillet (USA), Clean Bandit (UK), The Kills (UK-USA), Alan Walker (NO), Redfoo (USA), X-Ambassadors (USA), Rudimental DJs (UK), The Raven Age (UK)