Ismét Budapestre érkezik John Malkovich. Az amerikai világsztár Report on the Blind című önálló estjét mutatja be a magyar közönségnek május 23-án.

Budapestre érkezik Report on the Blind című felolvasóestjével John Malkovich. A különleges előadás az argentin író, Ernesto Sabato On Heroes and Tombs című novellájának egyik fejezetére épül, melyet Alfred Schnittke késő huszadik századi orosz zeneszerző Concerto for Piano and Strings c. alkotása egészít ki.

Sabato novellájának központjában Fernando Vidal karaktere áll, akinek sajátos nézőpontja szerint a vakság irányítja a világot. John Malkovich előadásában megismerjük elmélkedéseit Isten létezéséről és a Vak szekta erejéről. Sabato novellája mellé

John Malkovich maga választotta ki az aláfestésül szolgáló zenei anyagot,

mely disszonáns harmóniáival és éles kinyilvánításaival tökéletesen illeszkedik a felolvasott szöveghez. Malkovich mellett a színpadon lesz Anastasya Terenkova zongoraművész és az Óbudai Danubia Zenekar is. A Report on the Blind 2016 óta

óriási sikerrel, teltházak előtt fut a világ különböző nagyvárosaiban.

Az előadás jelentőségét jelzi, hogy a Forbes magazin 2016-ban a világ 10 legizgalmasabb művészeti projektje közé válogatta be. A hazai közönség május 23-án találkozhat vele a Budapest Kongresszusi Központban. Azt est első felében a Óbudai Danubia Zenekar ad önálló koncertet.