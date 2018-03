Az alapítók szándéka megvan, már csak egy jó adag szervezés kell ahhoz, hogy eredeti felállásában összeálljon az 1972-ben alapított Kócbabák lánytrió.

Újra összeállhat a hetvenes években indult Kócbabák lánytrió. A formációt még 1972-ben alapítótta Babits Marcella, azaz Marcellina kifejezetten az akkori Ki mit tud?-ra. Akkor szólóban Szűcs Judith nyert, trióban pedig a Bódy Magdival, Herczku Annamáriával és Várszegi Évával felálló Mikrolead vokál.

Marcellina a Ki mit tud? után külföldre ment az Apostol együttessel, a helyére Pál Éva került, és a hármas 1973-ban csatlakozott a Neotonhoz (továbbra is Kócbabák néven), aztán feloldódtak a Neoton Famíliában. A Kócbabák esetleges összállásáról most Marcellina beszélt a Borsnak. Azt mondta, „amikor hazaköltöztem Magyarországra, írtam egy dögös dalt, amiről úgy érzem, egy az egyben a Kócbabákhoz passzol. Mi, Fábián Évával benne lennénk, de úgy érzem, hogy a visszatérés az eredeti felállásban lenne kerek.”

A Kócbabákról sokaknak a későbbi felállás, azaz a három Éva, Csepregi, Fábián és Pál Éva felállása jut eszébe, de mivel Marcellina indította el ezt a hullámot, egyértelmű, hogy csak az eredeti felállásról lehet szó.

Fábián Éva erről azt mondta, „az rögződött az emberek emlékezetében, hogy a Kócbabák a három Évából áll, de ez azért van, mert Marcellina nem csatlakozott a Neotonhoz. Ő a Ki mit tud? után külföldre ment énekelni. Ezután jött a helyére Pál Éva, és amikor ő, Csepregi Éva és én a Kócbabákként csatlakoztunk a Neotonhoz, még az sem volt biztos, hogy sikeresek leszünk. Mentünk velük vokált énekelni, és rájöttek, hogy szeret minket a közönség, így alakult meg a Neoton Família.”

Úgy néz ki, Csepregi Éva is nyitott az összeállásra. Azt mondta, „Marcellina álma, hogy az eredeti Kócbabákat – ha csak egy jó sláger erejéig is, de – újra összehozza. Ez egy szép álom, én is

örülnék, ha valóra válna.

Már tavaly is beszéltünk róla, hogy a közös fellépést jó lenne összehozni, de akkor nem sikerült egyeztetnünk, idén pedig már most be vagyok táblázva a Neoton Família Sztárjaival a decemberi Aréna-koncertünk miatt. Ettől függetlenül bízom benne, hogy mielőbb állhatunk még egy színpadon.”