Nagypapa lesz a magyar énekes

László Boldizsár nagypapa lesz, pedig még csak 48 éves. Elmondta, hogy a családjukban mindenki fiatalon lett szülő, a baba nyáron születik majd. Legkisebb lánya és unokája között csupán két év lesz a korkülönbség.

Néhány hónapon belül nagypapa lesz a 48 éves operaénekes, László Boldozsár. A művész lánya, Dorina csupán 22 éves és júliusra várja első gyerekét, aki valószínűleg fiú lesz. László Boldizsár nem bánja, hogy lánya ilyen fiatalon fog szülni, azt mondta, hogy a családban ez már hagyomány. Az unoka érkezésével az énekeséknél öt generáció él majd. „A nagymamám 96 éves, és amint megszületik Dorina gyermeke, üknagymama lesz. A mi családunkban tradíció, hogy fiatalon leszünk szülők, édesanyám 21 évesen hozott világra engem, én 27 éves voltam, amikor megszületett Dorina. Manapság persze, ez valóban nem jellemző, de az sem, hogy az unokám édesapja a lányom első szerelme. ” - mondta az operaénekes a Blikknek. László Boldizsár családi élete az utóbbi időszakban kissé felfordult, ugyanis négy éve másodszor is megnősült, és két éve született egy kislányuk is. Így legkisebb gyereke és unokája között csupán két év lesz a korkülönbség. „Szerencsére már elég nagy ahhoz, hogy felfogja, érkezik egy újabb baba a családba, nagyon várja már ő is” - mondta az énekes, de ez még nem minden, hiszen Dorina gyerekét ugyanaz az orvos segíti majd a világra, akinél 22 éve Dorina és 2 éve Gréti is született és László Boldozsár unokája esélyes, hogy éppen volt felesége születésnapján jön majd a világra.

„Amikor hívtak, hogy jönnek Szegedre, mert van egy komoly hírük, azt hittem, hogy az eljegyzésüket szeretnék megosztani velem, de aztán Dorina elszólta magát, hogy meg kell látogatnia az orvost, így azonnal rájöttem, hogy a babáról van szó. Nagyon örülök neki és boldog vagyok! Összeáll a régi csapat.”- mondta László Boldizsár. Nemcsak a magánéletben, hanem szakmailag is mozgalmas éve lesz László Boldizsárnak, az operaénekesi feladatok mellett ugyanis a Zsidó Művészeti Napok keretében június 3-án, évek óta először újra összeáll a Cotton Club Singers. Dorina ebben a videóklipben még dolgozik majd, majd júliusban pedig szülési szabadságra megy.