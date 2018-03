4 budapesti, 5 vidéki és 5 határon túli előadás versenyez

Idén 14 előadást választottak ki a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjába. Bár ez már a 18. fesztivál lesz, a mostani volt az első alkalom, amikor teljes egészében a POSZT Szakmai Tanácsadó Testülete által kidolgozott, és a tagok által egyhangúan elfogadott Versenyszabályzat alapján történt a válogatás.

Idén 14 előadást választottak ki a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjába. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai két válogatót jelöltek ki, Regős János, színpadi szerző, szakíró, színész, rendezőt, és Térey János, író, költő, drámaíró, műfordítót. A válógatóknak ki kellett jelölniük egy-egy segítőt is, Regős János Balog Józsefet, a MASZK egyesület elnökét, Térey János pedig Bazsányi Sándort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara esztétika szakának megbízott tanszékvezetőjét választotta.

Négyen, a két válogató és segédjeik döntöttek arról, hogy melyik tavaly március 1. és idén március 10. között bemutatott, magyar nyelvű színházi előadás kerüljön be a POSZT versenyébe. 14 előadást választottak, az előadásokat június 7. és 16. között a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadán és kamaraszínházában mutatják be a szakmai zsűrinek, de bárki más is láthatja a darabokat, aki időben vált jegyet a POSZT-ra.

Bár ez már a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó lesz, a 2017/2018-as válogatás a fesztivál történetében először teljes egészében a POSZT Szakmai Tanácsadó Testülete által kidolgozott, és a tagok által 2017 májusában egyhangúan elfogadott Versenyszabályzat alapján történt.

A versenybe jutott előadások

Henrik Ibsen: Rosmersholm - Kolozsvári Állami Magyar Színház (rendező: Andriy Zholdak)

Csehov: Három nővér - Csokonai Nemzeti Színház, Debrecen (rendező: Ilja Bocsarnikovsz)

Alfred Döblin: Berlin, Alexanderplatz - Katona József Színház, Budapest (rendező: Kovács D. Dániel)

Henrik Ibsen: Hedda Gabler - Marosvásárhelyi Nemzeti Színház - Tompa Miklós Társulat (rendező: Keresztes Attila)

Leo Stein - Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - Katona József Színház, Kecskemét (rendező: Béres Attila)

Bertolt Brecht - Paul Dessau: A kaukázusi krétakör - Szigligeti Színház, Nagyvárad (rendező: Anca Bradu)

László Miklós: Illatszertár - Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza (rendező: Mohácsi János)

Danilo Kiš: Borisz Davidovics síremléke - Újvidéki Színház (rendező: Alekszandar Popovszki)

William Shakespeare: III. Richárd - Radnóti Színház, Budapest (rendező: Andrei Șerban)

Matei Vișniec: Migránsoook - avagy túlsúlyban a bárkánk - Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely (rendező: Zakariás Zalán)

Bertolt Brecht - Paul Dessau: A kaukázusi krétakör - Miskolci Nemzeti Színház (rendező: Szőcs Artur)

Bertolt Brecht - Paul Dessau: A kaukázusi krétakör - Katona József Színház, Budapest (rendező: Székely Kriszta)

Jon Fosse: Halál Thébában - Vörösmarty Színház, Székesfehérvár (rendező: Horváth Csaba)

Forte Társulat / Thomas Bernhard: Vaterland - Forte Társulat (rendező: Horváth Csaba)

A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: Hegedűs D. Géza, elnök (Színház- és Filmművészeti Egyetem), Balázs Zoltán (Független színházi szervezetek), Balogh Tibor (Határon túli színházak), Besenczi Árpád (Vidéki, kiemelt minősítésű színházak), Cseke Péter (Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar), Gemza Péter (Vidéki, nemzeti minősítésű színházak), Karsai György (Színház- és Filmművészeti Egyetem), Keszég László (Magyar Színházi Társaság), Dr. Komáromi György (Gazdasági igazgatók), Mácsai Pál (Budapesti színházak), Máté Gábor (Budapesti színházak), Orbán Eszter (Színházi Dramaturgok Céhe), Dr. Őri László (Pécs Megyei Jogú Város), Rátóti Zoltán (MMA, Színházművészeti Tagozat), Szűcs Gábor (POSZF Nonprofit Kft.), Vidnyánszky Attila (Magyar Teátrumi Társaság).