Meghalt a death metal nagy úttörője

A hétvégén meghalt Frank Pucci, azaz Killjoy, a Necrophagia death metal-együttes énekese. Pucci 48 éves volt, halálának híre a zenekar Facebook-oldalán jelent meg.

Pucci a dögevésről elnevezett Necrophagia zenekart 1983-ban alapította Ohióban. Az együttes nagyon népszerű volt az extrém metalzene földalatti világában. Zenéik akkoriban még illegális kazettákon cseréltek gazdát, első albumuk, a Seasons Of The Dead csak 1987-ben jelent meg hivatalosan. Sokszor hivatkoznak rájuk a death metal úttörőiként, ezért is furcsa, hogy kezdeti sikereik ellenére nem sokkal az első lemez után feloszlottak. Majd jó pár évvel később, leginkább a Panthera frontemberének, Phil Anselmónak ráhatására álltak össze újra, 1997-ben. Azóta viszont megszakítás nélkül, igaz, különböző felállásokban, de zenélnek. Kérdés, mi lesz velük most, hiszen Frank Pucci volt az utolsó tag a zenekar eredeti felállásából.