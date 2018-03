Ez az egy dolog foglalkoztatja Törőcsik Marit

Törőcsik Mari élvezi a felépülés pillanatait, többek között azért is, mert újra családja és barátai körében lehet. Rengetegen látogatják, a velemi szomszédai is folyamatosan a kedvében járnak.

Törőcsik Marit egy kisebb szünettől eltekintve egy éves kórházi kezelés után, január végén engedték haza. A színésznő azóta velemi otthonában lábadozik, és koncentrál a teljes felépülésre. Egy hete már arról is beszélt, hogy ősszel már esetleg színházi szereplés is szóba jöhet, most viszont a Blikknek azt mondta, egyelőre csak a felépülés körül járnak a gondolatai: „arányaiban véve jól vagyok. A hirtelen jött időváltozás természetesen megvisel mindig, de ez legyen a legnagyobb bajom. [...] Jegyzem meg, annyi hír röppent fel mostanság rólam, hogy csak kapkodom a fejemet, de a valóság az, hogy egyelőre csak pihenni szeretnék, aztán majd meglátjuk, hogy miként alakulnak a dolgok a jövőben.”

Egyelőre sokszor fordul elő, hogy a beszédet is kimerítőnek érzi. Az otthoni pihenést leginkább olvasással és tévénézéssel egészíti ki. Azt mondta,

nem unatkozik, rengeteg látogatója van.

Hol a barátai, hol a családja látogatja meg. Mellette van ápolója is, és még a szomszédai is mindent megtesznek, hogy a legjobban érezze magát. Amióta újra hidegebb van, Törőcsik Mari igazából ki sem megy a házból, a hosszabb utazás pedig az orvosok véleménye alapján egyelőre biztosan nem ajánlott.