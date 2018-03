Guns N' Roses szólt a sorozatgyilkos szektavezér temetésén

Huszonegynéhányan vettek részt Charles Manson temetésén a hétvégén. A megemlékezésen saját dalai mellett Guns N' Roses- és Beach Boys-feldolgozásait is lejátszották.

Charles Manson, a hírhedt szektavezér tavaly novemberben halt meg, és hosszas huzavona után most, március 17-én temették el. Halála óta négy különböző ember jelentkezett be, hogy kikérje a bűnöző holttestét. Végül az unokája, Jason Freeman kapta meg a jogot, és ő intézte a szombati temetést is. Az ilyen-olyan rokonokkal, ismerősökkel együtt

20-25 ember vett részt a kaliforniai szertartáson.

Az unoka egyébként egy héttel a temetés előtt, március 12-én kapta meg a jogot, hogy eljárjon a temetés szervezésében. A testet állítólag nem a legmegfelelőbb módon tárolták tavaly november óta, azonban a ravatalozó munkatársai rengeteg munkával megoldották, hogy a tervek szerint, azaz nyitott koporsóban ravatalozzák fel a testet a hamvasztás előtt.

Befolyás Charles Mansonnak komoly befolyása volt az emberekre, egy hippipünkösdista csoport vezetőjeként képes volt rávenni másokat brutális gyilkosságokra. A "tiszteletére" alapított Manson Család nevű csoport ölte meg többek közt Sharon Tate színésznőt, Roman Polański rendező feleségét, amikor nyolc és fél hónapos terhes volt. Másnap a gyilkosok Leno és Rosemary LaBianca üzletember házában öltek. A "Manson család" nevű banda öt hét alatt négy helyszínen kilenc emberrel végzett. Az ügyész szerint a tömegmészárlás célja faji háború kirobbantása volt. Manson nem volt a tetthelyen, de egy hosszú, látványos tárgyalássorozat eredményeképpen az események fő irányítójaként 1971-ben halálra ítélték. Ezt azonban életfogytiglanra változtatták, miután Kaliforniában alkotmányellenesnek minősítették a halálbüntetést. Az államban később visszaállították a halálbüntetést, de az egykori szektavezér ítéletét nem változtatták meg.

A temetésen a bűnöző által létrehozott, Manson Család néven elhíresült hippipünkösdista szervezet egykori tagja, bizonyos Sandra Good is részt vett. Annak idején ő nem csak tagja volt a bűnbandának, hanem Manson barátnője is volt.

Talán kevesen tudják, de Manson fiatalon zenével és költészettel is próbálkozott, de soha nem lett igazán sikeres. Lemezét csak a szektája által elkövetett borzalmak, tehát már a börtönévei alatt adták ki. A zenéjét egyébként a kissé megkésett kritika jól fogadta. A temetésen Manson néhány saját szerzeménye mellett Guns N' Roses- és The Beach Boys-feldolgozásait is lejátszották.