Megújul a Veszprémi Petőfi Színház és környezete. A Medgyaszay István tervei alapján épült, később átalakított épület a tervező eredeti elképzelései szerint épül újjá a tervek szerint 2021-re.

2021-re megújul a Veszprémi Petőfi Színház és környezete. Oberfrank Pál a színház igazgatója elmondta, hogy a homlokzat, a korábbi időket idéző külső oszlopsor fogadja majd a nézőket és újabb bejáratok épülnek, és színházi feladatok ellátását szolgáló iroda- és karbantartási helyiségek lesznek a színház szomszédságában álló, jelenleg használaton kívüli épületben is. A színház igazgtója azt is elmondta, hogy a bővülő belső terekben újabb díszlet- és kelléktárat, irodákat alakítanak ki. A nézőtéri széksorok elhelyezése megváltozik, valamint színészkávézót is kialakítanak. Ezeken kívül megújulnak a színházat övező zöldfelületek, és újabbakat is kialakítanak, a nézőtéren erkély épül, a ruhatár átköltözik a jelenlegi büfé helyére. Legutóbb 30 éve újították fel az 1906 és 1908 között közadakozásból épült színházat, most az épület és környezete uniós forrásból, valamint a Modern Városok Program keretéből újulhat meg. Az igazgató elmondta, hogy az idei év a tervezés időszaka lesz, a társulat jövő márciusban költözik át a színházból az építkezés idejére a városi művelődési központba. Az átmeneti időszakban igyekeznek megfelelő színházi körülményeket biztosítani a nézőknek.

Schmidt István városfejlesztési főtanácsadó azt mondta, hogy a veszprémi színház esetében alkalmazták elsőként a vasbeton szerkezetet, valamint a színházépületek közül első alkalommal itt szereltek be légfűtést. Az épület multifunkcionális létesítménynek épült, amibáloknak és kiállításoknak is otthont adott. A világháború után az épületen keletkezett sérülések közül csak a legszükségesebbeket állították helyre, teljes rekonstrukcióra 1984 és 1986 között került sor. Porga Gyula, Veszprém polgármestere azt mondta, hogy a beruházás jelentőségét mutatja, hogy a Modern Városok Program által biztosított 75 milliárd forintból 10 milliárdot a színházra fordítanak, ez kiegészül a városrész épületeinek és zöldfelületeinek megújításával a kulturális negyed program jegyében.