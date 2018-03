Nádas Péter író kapja Világló részletek című regényéért a hárommillió forint díjazású Aegon Művészeti Díjat 2018-ban.

2018-ban Nádas Péter kapja az Aegon Művészeti Díjat. Zatykó Péter, az Aegon Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón azt mondta, nagyon fontos visszajelzés az, ha egy alkotó munkájáról szakmai grémium mond véleményt. A tizenharmadik alkalommal odaítélt díj Magyarország egyik legnagyobb pénzjutalommal járó, magánalapítású irodalmi elismerése, amelyet április 10-én adnak majd át a budapesti Katona József Színházban. Az elismeréssel az előző év kiemelkedő, kortárs szépirodalmi alkotását jutalmazzák.

Diószegi Endre, a zsűri tagja a grémium elé került művekről elmondta, közös bennük, hogy

őszintén és nyíltan beszéltek a közelmúlt magyar világáról.

Szerinte ez nagyon fontos a felnövekvő generációk számára is, hogy később önmaguk igazságával is szembe tudjanak nézni. Nádas Péter a csütörtöki rendezvényen elmondta, hogy a több mint 1200 oldalas könyvének alapja „egy pszichikai és valószínűleg fizikai törvényszerűség: az asszoiciációs sorok követése”. Az író, aki saját és családja élete nyomán egy történelmi korszakról, a közelmúltról írta kétkötetes munkáját, arról is beszélt, hogy írás közben nemcsak családjának történetével és igazságaival kellett szembenéznie, de

saját depressziójával és öngyilkos gondolataival is.

A szervezők sajtóközleményében az áll, hogy az idei díjra csaknem száz kötetet jelöltek a könyvkiadók. Négy verseskötet és hat regény került a szűkített listára, amelyről hét főből álló, szakmai zsűri döntött: Radnóti Sándor kritikus, művészetfilozófus, a zsűri elnöke, Angyalosi Gergely irodalomtörténész, Balajthy Ágnes irodalomtörténész, Diószegi Endre középiskolai tanár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozatának elnöke, Füle Ágnes kulturális szervező, blogger, Für Anikó színművész és Takács Ferenc irodalomtörténész. A döntős kötetek között volt még - Nádas Péter műve mellett -

Csabai László Szindbád, a forradalmár,

Kántor Péter Valahol itt,

Nádasdy Ádám Nyírj a hajamba,

Parti Nagy Lajos Létbüfé,

Rakovszky Zsuzsa Célia,

Szécsi Noémi Egyformák vagytok,

Tompa Andrea Omerta,

Tóth Krisztina Ünnep és

Vida Gábor Egy dadogás története című kötete.

Nádas Péter 1942-ben Budapesten született. Munkásságáért számos rangos elismerést kapott már: 1985-ben József Attila-, 1992-ben Kossuth-díjjal jutalmazták, 1998-ban az Emlékiratok könyve Franciaországban megkapta az év legjobb idegen nyelvű könyvének járó díjat, 2005-ben Pro Urbe Budapest, 2006-ban Márai Sándor- és Palládium-díjat kapott, és a Berlini Művészeti Akadémia is tagjai közé választotta. 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést, 2010-ben Budapest díszpolgára lett, és Szirénének című művéért neki ítélték Az évad legjobb magyar drámája díjat. 2014-ben az európai irodalom jeles alakjait kitüntető Würth-díjat, 2015-ben drámaírói életművéért Szép Ernő-díjat vehetett át a magyar dráma napján. Nevét évek óta az irodalmi Nobel-díj várományosai között említik.