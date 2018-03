16 bemutató, 60 repertoárdarab, valamint az Eiffel Műhelyház és a korszerűsített Andrássy úti dalszínház megnyitása is szerepel a Magyar Állami Operaház 2018/19-es szezonjának kínálatában. A régi és új játszóhelyek átadásáig az Opera együttesei tovább turnéznak, a megyeszékhelyek és külhoni magyarlakta települések mellett felkeresve többek közt New Yorkot, Berlint, a V4-ek fővárosait és Puccini életének több fontos olaszországi helyszínét.

Az előző évadban Wagnerhez köthető német zeneszerzők művei kapták a főszerepet, a 2018/19-es évad neve Puccini Itáliája lett, a tematikus évad a múlt század fordulójának olasz zeneszerzőit helyezi középpontba, kiemelten kezelve Puccinit. Az évadban 16 premier lesz: köztük 4 ősbemutató, összesen 60-féle előadással várják a közönséget, Puccinin kívül 16 zeneszerző művei is felcsendülnek majd. „Amikor tematikát kell választani, akkor érdemes végignézni az elmúlt éveket. Volt Verdi-Wagner évad, Faust, Richard Strauss, Shakespeare, amikor irodalmi alkotót vettünk alapul és volt magyar évad is, amikor népünk operatermését állítottuk a középpontba. A mostani évad még tart, A Ring gyűrűi címre keresztelt 2017/18-as egy kicsit leegyszerüsítve német évadnak mondható. Ugyanis amikor Wagner előzményeit vizsgáljuk, valamint a Wagnerből következő zenei világot, akkor alapvetően a német kultúrát szemlézzük. Minden évad után valami nagyon mást akarunk, és egy rendkívül széles horizontot kezelünk. Puccini egy nagyon népszerű zeneszerző, vele egyébként az egész olasz opera itt lesz: Puccini Itáliája az évad címe, ehhez pedig hozzátartoznak a kortársai is. Az, hogy eljátszuk színpadon mind a 12 Puccini-operát, mondhatnám, hogy párját ritkítja, de az igazság az, hogy nincs párja. Ezt még Torre De Lagoban sem csinálják, ahol Puccini-fesztivált tartanak minden évben. Ez nekünk való, egy ilyen nagy operaháznak, ami a világ egyik legnagyobb intézménye, akkor vielkedjünk is így, még egy ilyen szorongatott évben is" - mondta Ókovács Szilveszter Origónak.

A 18/19-es évad bemutatói Donizetti: Szerelmi bájital Orff: Carmina Burana Forsythe/ Schubert: A tökéletesség szédítő ereje Eyal/ Behar/ Lichtik: Bedroom folk Puccini: A Nyugat lánya Mozart: A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény Ponchielli: Gioconda Kenessey: Az arany meg az asszony Tóth: Tóték Balanchine/ Delibes: Sylvia Pas de Deux Puccini: Manon Lescaut Szálinger: Krizantémok, avagy Liú halála Puccini: Edgar Puccini: A fecske Monteverdi: Popprea megkoronázása MacMillan/ Liszt/ Lanchberry: Mayerling

A Magyar Állami Operaház főigazgatója azt is elmondta, hogy annak ellenére, hogy az Operaház jelenleg be van zárva felújítás miatt és a költözködések, bérleti díjak nagyon megnehezítik a működést, mégis különleges évad lesz a következő.

Az Operaház és az Eiffel Műhelyház 2019-ig tartó beruházásai miatt az Opera művészei a 2018/19-es évadban folytatják intenzív turnéikat külföldön és belföldön egyaránt. „A társulatnak azért lesz különleges a 135. évad, mert nemcsak Budapesten játszunk, hanem a világ 60 városában. 20 belföldi városban lesz előadásunk, és 18 országba is eljutunk. A legészakibb pont egy észtországi nyári fesztivál, a legdélebbi az Ománban van, ahol Juan Diego Flórezzel lépünk fel együtt, a legkeletibb a dél-Koreai Tegu és nyugatra pedig New York a legnagyobb célálomásunk. Ez a négyszög a világ felét lefedi. De ugyanilyen fontos eljutni például Beregszászba is, ahol egy nyíltszíni arénában fogjuk előadni a Bánk bánt. Ezek egyformán fontosak” - mondta nekünk Ókovács Szilveszter.

Az Operát az Operából címmel új országjáró turnésorozatot indít a Magyar Állami Operaház 2018 szeptembere és 2019 áprilisa között a Puccini Itáliája-évad tematikájához kapcsolódóan, amelynek részeként egy opera- és egy balettgála, egy szimfonikus hangverseny, valamint a Bohémélet, a Tosca és a Turandot koncertszerű előadásai tekinthetők meg az operajátszási hagyományokkal nem rendelkező városok és külhoni magyarlakta települések színház- vagy hangversenytermeiben. A sorozat négy előadására tíz megyeszékhelyen (Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Salgótarján, Szekszárd, Szolnok, Veszprém, Zalaegerszeg) bérletben válthatják meg jegyeiket az érdeklődők.

„A magyar embert a kultúrája élteti, ezt régebben úgy mondtuk, hogy a nyelvében él a nemzet. Kicsit kitágítva ezt, de a lényegét nem elfelejtve

azt mondhatjuk, hogy a kultúrájában él a magyar nemzet. Addig, amíg ez a kultúra nem kap elég figyelmet, nem szerez róla valaki elég ismeretet, és nem kap elég tiszteletet, addig nagyon nehéz a magyarságunkat megtartani” - mondta Ókovács Szilveszter.

Az Eiffel Műhelyházat 2019. január 27-én, Mozart születésnapján avatják fel, míg jövő év májusában a tervek szerint újranyithat a korszerűsített Andrássy úti dalszínház. Az intézmény a következő évadára 40 féle bérletkonstrukciót kínál régi és új nézőinek. A bérletmegújításra 2018. március 26. és 29. között az Erkel Színházban, az interneten váltott bérletek esetében 2018. március 26. és április 2. között nyílik lehetőség, míg új bérleteket a Hajós utcai Opera Értékesítési Centrumban és az interneten április 3. és június 29. között válthat a közönség.