Megtorpedózták a 70-es évek lánybandájának feltámasztását

Az eredeti felállásban idén biztosan nem áll össze az 1972-ben alakult Kócbabák lánytrió. Ugyanis Csepregi Évának nem fér bele a sűrű, neotonos koncertprogramjába a formáció felélesztése.

A múlt héten felröppent a hír, hogy esetleg újra összeállna az 1972-ben alakult Kócbabák nevű lánytrió. Az alapító, Babits Marcella, azaz Marcellina szerette volna, ha legalább csak néhány fellépés erejéig együtt énekelhet akkori társaival, Csepregi Évával és Fábián Évával. Azonban ez mégsem jöhet össze. Idén biztsan nem, ugyanis a trió feltámasztása

nem fér bele Csepregi Éva naptárjába,

amely tele van már a neotonos projektjének fellépéseivel. Ottani társa, Végvári Ádám a hírekből értesült a belengetett Kócbabák-összeállásról, és állítólag azonnal jelezte, hogy nagyon szép az ötlet, de nem működhet.

A Borsnak Végvári azt mondta, „meglepődtem, amikor láttam a híreket. Rögtön felhívtam Évát, és megkérdeztem, hogy gondolja ezt, amikor egész évre be vagyunk táblázva, sok koncertünk lesz.

Mondtam neki, nem egyezem bele, mert esélyt nem látok rá, hogy erre időt tudna szakítani. Szerintem esélytelen, hogy ez összejöjjön, mert egy zenekar koncertprogramjának szervezése mögött komoly üzleti érdekek, szerződések állnak, amiket nem lehet semmisnek tekinteni. Annak viszont semmi akadálya, hogy a többi lány összeálljon, helyette Pál Éva is énekelhetne a trióban.”

Az ajánlat, hogy Pál Éva énekeljen Csepregi helyett, nem is annyira meglepő, hiszen ő is volt kócbaba korábban. Az eredeti, marcellinás felállást már sokan el is felejtették, és a Kócbabákról már a fenti videóban is látható, három évás (Csepregi, Fábián, Pál) kombó jut eszükbe, ami aztán beolvadt a Neoton Famíliába.

A gond ezzel csak az,

hogy Marcellina, az egykori alapító kezdte szervezni a mostani összeállást, és éppen az volt a terve, hogy az első felállással működjön a dolog. A múlt héten azt mondta, „mi, Fábián Évával benne lennénk, de úgy érzem, hogy a visszatérés az eredeti felállásban lenne kerek”.

Miután megbeszélte a dolgot Végvári Ádámmal, Csepregi Éva is már az összeállás lehetetlenségéről beszélt a Borsnak: „ez egy szép álom, én is örülnék, ha valóra válna. Már tavaly is beszéltünk róla, hogy a közös fellépést jó lenne összehozni, de akkor nem sikerült egyeztetnünk, idén pedig már most be vagyok táblázva a Neoton Família Sztárjaival a októberi Aréna-koncertünk miatt.”