Mindenki ilyen egyetemre szeretne járni

Kétszer több oktatási helyszín, háromszor több hely a műhelymunkára, ötször több közösségi tér, tízszer több terület kutatásra. Az év egyik legizgalmasabb projektje, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2018 végén záruló nagyszabású campusfejlesztése március 23-án fontos mérföldkőhöz érkezett, ugyanis elkészült Műterem- és Médiaház.

Magyarország kormánya 2014-ben döntött a MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campuszának fejlesztéséről. A beruházás 2014 októberében indult és a hallgatók a 2018/2019-es tanév második szemeszterét már a megújult komplexumban kezdhetik. A beruházás teljes költsége nettó 15,3 milliárd forint. A fejlesztés célja, hogy a MOME Magyarország

kreatíviparának az alfája és az omegája legyen.

A megvalósítás az állam, az egyetem, az önkormányzat és a lakosság összefogásán és együttműködésén alapul. Az új MOME Campus a felsőoktatás egyik kiemelt fejlesztése, egyben

Magyarország egyik legnagyobb kreatívipari beruházása.

Hasonló dimenziókkal és adottságokkal rendelkező szellemi műhelyeket eddig csak San Franciscóban, New Yorkban vagy Japánban hoztak létre. A dizájnipar a 21. század egyik igazi sikersztorija, a most megvalósuló fejlesztéssel soha nem látott lehetőségekhez, méltó körülményekhez jut a világszínvonalú magyar kreativitás.

A MOME Intro névre keresztelt március 23-i nyílt kreatív napon a látogatók belülről is körbejárhatták az épületet, és megismerkedhettek az egyetem hallgatóinak alkotásaival. A diákok hamarosan használatba vehetik az ötszintes, több mint

4000 négyzetméteres Műterem- és Médiaház több tucat műtermét.

Fürjes Balázs, a budapesti fejlesztések kormánybiztosa az épületet bejáró pénteki sétán elmondta, hogy a most harmadik ütemében járó, és várhatóan 2018 végén befejeződő munka során teljes egészében megújul az elmúlt 135 évben a magyar formatervezés központjaként működő egyetem. A régi nevén Iparművészeti Egyetem hosszú évtizedek óta áldatlan állapotban volt, most azonban a megújulásnak köszönhetően rengeteg térrel és számtalan funkcióval bővül. Kijelenthető, hogy a megújuló MOME Campus felhelyezi Magyarországot a dizájn világtérképére.

A bejáráson ott volt Gulyás Gergely is, a Fidesz frakcióvezetője, aki azt mondta, hogy egyetemet fejleszteni mindig okos beruházás, hiszen ez a következő generációk számára nyitja meg az esélyeket.

Emellett azt is mondta, hogy a Ludovika campus, a kormányzat kollégiumfejlesztési stratégiája és az ennek nyomán Csepelre tervezett diákváros is bizonyítják, hogy az oktatás és a kultúra egyáltalán nem elhanyagolt területek.

A beruházás harmadik ütemét tervező 3H Építészirodát a Fürjes Balázs által vezetett országos nyílt tervpályázaton, a kivitelezőket pedig ezután több ütemben, nyílt közbeszerzési eljárásban választották ki. A teljes beruházással nemcsak a XXI. századi oktatáshoz méltó környezet jön létre, a projekt tartalmazta a modern berendezések beszerzését is.