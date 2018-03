Ryan Gander kortárs angol szobrászt évek óta a Gömböc ihleti meg, legújabb londoni kiállításán pedig 7 Gömböc szoborral is találkozhatnak a látogatók. Mára több ezer különféle Gömböc található több mint 50 országban, a világ első és legnagyobb kültéri Gömböc-szobra a Corvin Sétányon van.

A Londonban található Lisson Galériában nyílt meg Ryan Gander The Self Righting of All Things című kiállítása, aminek kulcseleme a magyar leleményességet szimbolizáló Gömböc. A világ egyik legbefolyásosabb és egyben legrégebbi kortárs művészeti galériája 1967 óta ad otthont kiemelkedő alkotók munkáinak. A jelenlegi kiállítás Gander hatodik tárlata a Lisson Galériában. A szobrász több korábbi alkotásánál is a Gömböc formájából merített inspirációt, a jelenlegi tárlat legnagyobb installációja a galéria két emeletét foglalja el.

A felső szinten elhelyezett viktoriánus festményekre emlékeztető nimfaszobrokat fekete vulkáni homok borítja, alattuk 7 nagyméretű Gömböc szobor helyezkedik el. A két szint homokórát alkot, a fekete vulkáni por a szinteket elválasztó födémbe fúrt lyukon keresztül

lassan pereg lefelé.

Ahogy telik az idő, a nimfák szobrai egyre jobban kibontakoznak, ezzel párhuzamosan alul a homok fokozatosan lepi el a Gömböcöket.

A világszerte elismert Ryan Gander egyszerre több művészeti ágban is alkot. A szobrászat mellett Gander a fotózás, rajzolás, film és ékszerkészítés területén egyaránt jártas. Műalkotásai a világ minden táját bejárták, Japántól Mexikón és Európán át Ausztráliáig. Saját kiállítása volt már többek között Solomon R Guggenheim Múzeumban, New Yorkban, de munkáit az 54. velencei Biennálé és a Sydney-i Biennálé keretein belül is megtekinthették az érdeklődők. Gander számos alkalommal használta már fel témául a Gömböc formáját, többek között a Mexikóvárosban található Tamayo Múzeumban rendezett kiállításán is szerepeltek a találmányhoz kapcsolódó alkotások.

A Gömböc A Gömböc megalkotása komoly kutatómunka és matematikai zsenialitás eredménye. Az egyik leghíresebb magyar találmánynak számító Gömböc az első ismert olyan homogén, konvex test, amelynek egy stabil és egy instabil, vagyis összesen két egyensúlyi pontja van, ami azt jelenti, hogy mindig a stabil egyensúlyi pontjába billen vissza, függetlenül attól, hogyan tették le. Ennél kevesebb egyensúlyi helyzettel rendelkező test bizonyítottan nem létezik a világon. A Gömböc feltalálója két magyar építészmérnök, Domokos Gábor és Várkonyi Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói, akik több mint 10 éves kitartó kutatás után találtak rá a Gömböc formájára. A felfedezés bizonyította Vlagyimir Igorevics Arnold orosz matematikus korábbi sejtését a Gömböc létezéséről. A Gömböc megalkotása komoly kutatómunka és matematikai zsenialitás eredménye. Az egyik leghíresebb magyar találmánynak számító Gömböc az első ismert olyan homogén, konvex test, amelynek egy stabil és egy instabil, vagyis összesen két egyensúlyi pontja van, ami azt jelenti, hogy mindig a stabil egyensúlyi pontjába billen vissza, függetlenül attól, hogyan tették le. Ennél kevesebb egyensúlyi helyzettel rendelkező test bizonyítottan nem létezik a világon. A Gömböc feltalálója két magyar építészmérnök, Domokos Gábor és Várkonyi Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói, akik több mint 10 éves kitartó kutatás után találtak rá a Gömböc formájára. A felfedezés bizonyította Vlagyimir Igorevics Arnold orosz matematikus korábbi sejtését a Gömböc létezéséről.

Mára több ezer különféle Gömböccel találkozhatunk

több mint 50 országban,

míg az úgynevezett könnyű Gömböcök akár online is beszerezhetők.

A közönség a sokáig legnagyobb, 2,5 méter magas Gömböc-szobrot a 2010-es sanghaji világkiállítás magyar pavilonjában láthatta. A világ első kültéri Gömböc-szobra a Corvin Sétányon található. Az acélvázra helyezett, 4,5 méter magas és

több mint 4 tonnás, rozsdamentes acélból készült

Corvin Gömböc jelenleg a világ legnagyobb Gömböc-formájú szobra. A rozsdamentes, gyöngyszórt krómacél héjú, több mint 40 ezer liter térfogatú alkotást a Futureal-csoport megbízásából, Zalavári József művészeti vezetésével a Direct Line Kft. építette a Gömböc felfedezőivel szoros együttműködésben.