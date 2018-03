Nagy bejelentést tett a Generál zenésze

A vasárnapi Sláger Téma vendégei Várkonyi Mátyás zeneszerző és Bolyki György a capella művész,

fesztiválszervező lesznek.

A Sláger FM-en futó vasárnapi Sláger Téma című beszélgetős műsor vendégei Várkonyi Mátyás zeneszerző és Bolyki György a capella művész és fesztiválszervező lesznek. A március 25-én 20 órától hallható műsorból kiderül, miért lesz igazán

különleges év az idei a Generál együttes rajongóinak,

a második órában pedig az első magyar keresztény zenei díjátadóról, és egy különleges zenés produkcióról is szó esik majd.

Március utolsó vasárnapján a Sláger Téma első órájának vendége Várkonyi Mátyás lesz, akinek a nevéhez fűződik a Rockszínház megalapítása,

az első magyar rockopera megírása,

ahogy számtalan magyar sláger zeneszerzőjeként is tisztelhetjük, mint például a Különös szilveszter vagy a Könnyű álmot hozzon az éj. A Generál együttes alapítója a műsorban az együttes idei terveiről is beszél majd, de szó esik a már említett Sztárcsinálók rockoperáról is, amit Szombathelyen újított fel és tűzött műsorára a Weöres Sándor Színház.

A március 25-ei műsor másik vendége Bolyki György lesz, aki beszél majd zeneterápiáról, az a capella műfajában világhírű Bolyki Brothersről, és a Szikra-díjról, az első magyar keresztény zenei elismerésről, amelynek március 29-én lesz gálája.