Most már akkor énekli, amikor akarja

Vége van a Radiohead zenekar és Lana Del Rey énekesnő közti plágiumvitának, amit jogi útra is tereltek az angol rockerek.

Úgy néz ki, vége a plágiumpernek Lana Del Rey énekesnő és az angol Radiohead zenekar között. Legalábbis az énekesnő a hétvégi, brazíliai Lollapalooza fesztiválon. Koncertje szünetében, dohányzás közben jelentette be közönségének, miután hallotta, hogy

a rajongók követelik tőle a szóban forgó dalt.

Januárban derült ki, hogy a Radiohead követeli Lana Del Reytől a legutóbbi albumán szereplő Get Free című dalából származó bevételeinek 100 százalékát. Mert szerintük az énekesnő az ő Creep című daluk alapján írta a számot. Ez egyébként azért is volt nagyon érdekes, mert a The Hollies már évekkel korábban vádolta meg a Radioheadet, hogy a Creep-et az 1972-es The Air That I Breathe című számukból lopták. Végül sikerült is peren kívül megegyezniük, és a radioheades Creep társszerzői lettek a The Hollies zenészei. A hétvégi koncertjén Lana Del Rey azt mondta a rajongók kérése után, hogy

már vége van a pernek, és igazából akkor éneklem, amikor akarom, nem?

És ezután elő is adta. Azt egyelőre nem tudni, milyen módon egyeztek meg a Radioheaddel, amelyik eddig cáfolta, hogy jogi útra terelték volna a vitát, amit az énekesnő egyértelműen állított. Mindenesetre a dal bátor előadásából arra lehet következtetni, hogy Del Rey jól jött ki a vitából.