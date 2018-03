Több mint 50 éve kuksolt egy pincében az a 400-nál is több fotónegatív, amelyek a Beatles első amerikai koncertjét örökítették meg. Most valaki 90 millió forintnyi fontért vette meg a képeket.

Mike Mitchell fényképész 18 évesen készített képeket a Beatles első amerikai koncertjéről 1964. február 11-én. A fiú nagy Beatles-rajongó volt, és két nappal korábban látta is Lennonékat a The Ed Sullivan Show-ban, és akkor döntötte el, hogy valahogy eljut a koncertre. Annak ellenére, hogy még csak két washingtoni kiadványban jelentek meg képei, el tudta intézni, hogy sajtójeggyel eljusson a koncerten kívüli eseményekre is.

Mitchell így kijutott a pályaudvarra is, ahova érkezett az együttes, a koncertet megelőző sajtótájkoztatón és persze a koncerten is ott volt. Összesen

413 képet lőtt el a különböző eseményekről,

és ezekből eddig csak 46 fotó került nyilvánosságra. Azokat még 2011-ben el is árverezték. A mostani árverés a teljes negatívcsomagról szólt, és az Omega Auctions bonyolította. A végén 253 200 fontért, azaz körülbelül 90 millió forintért vitte el valaki a ritka felvételeket.

Érdekesség, hogy Mitchellnek még vakuja sem volt, és így készítette a képeket - írja az Omega Auctions. A digitális technika sokat segített a gyér fényben készült fotók feljavításában, de ha az ember megnéz néhányat, láthatja, hogy Mitchell meglepően fiatal korának nyoma sincs a felvételeken.