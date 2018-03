14 országból 27 előadás lesz Budapesten

Április 10-től április 29-ig tart az V. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) a Nemzeti Színházban, a fesztivál alkalmával 14 országból 27 előadást láthat a közönség Budapesten. A MITEM-en korábban nem látható színházakat, kultúrákat is bemutatnak, a szervezők azt mondták, a fesztivál fő feladata, hogy kitágítsa a világot, más kultúrák értékeit is bemutassa.

Április 10-én kezdődik az V. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) a Nemzeti Színházban, a fesztivál alkalmával 14 országból 27 előadást láthat a közönség Budapesten.Az április 29-ig tartó MITEM-en Magyarország mellett tizenhárom ország, Belgium, Észtország, Horvátország, India, Libanon, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Tunézia és Ukrajna színházai vesznek részt.

A fesztivál idei programját a színház hétfői budapesti sajtótájékoztatóján A. Szabó Magda stratégiai igazgató, Kornya István, a Nemzeti Magazin főszerkesztője, Kulcsár Edit, Rideg Zsófia, Kozma András és Verebes Ernő dramaturg, a fesztivál szervezői mutatták be hétfőn. A MITEM előadásainak rendezői között van Michael Thalheimer, Antonio Latella, Eimuntas Nekrosius, Valerij Fokin, Rimas Tuminas, Elmo Nüganen, Andrej Mogucsij és Vlad Troickij is.

A fesztiválon hangsúlyos lesz a német színház jelenléte, a programban szerepel a Berliner Ensemble-tól a színházat alapító Bertolt Brecht A kaukázusi krétakör című műve Michael Thalheimer rendezésében, amely a kortárs német színház élvonalát képviseli. A rendezővel az előadásról Németh Ákos drámaíró beszélget, Brecht időszerűsége címmel pedig kerekasztal beszélgetést tartanak.

A MITEM-en kiállítás is nyílik a Berliner Ensemble-ról, amely a legjelentősebb német nyelvű színházak egyike, épületében volt 1928-ban Bertolt Brecht Koldusoperájának ősbemutatója. A kiállítás fotók, dokumentumok és irodalmi szövegek segítségével idézi fel Brecht és Helene Weigel legendás korszakát, és ívet húz Brecht 1954-es Kaukázusi krétakör-rendezésétől, amellyel átvette az intézményt, a darab Michael Thalheimer-féle 2017-es bemutatásáig, amellyel Oliver Reese igazgató-rendező színházvezetése kezdődött.

A fesztiválon a színház egy másik produkciót is bemutat: Oliver Reese rendezésében Günter Grass A bádogdob című művét. Emellett Németországból érkezik a Theater an der Ruhr két produkciója és egy lipcsei előadás. A MITEM-en korábban nem látható színházakat, kultúrákat is bemutatnak. A szervezők azt mondták, a MITEM feladata, hogy kitágítsa a világot, más kultúrák értékeit is bemutassa.Súlypontként jelenik meg az arab világ, szerepel a programban előadás Tunéziából, Libanonból, fellép egy Németországba menekült szír társulat és látható egy Belgiumban élő iraki rendező előadása. A tunéziai nemzeti színház a Violence(s) című produkciójával szerepel Budapesten, a libanoni társulat pedig Felemelkedhet és érezheti az illatot címmel mutat be előadást.

A fesztivál nyitóelőadása Svejk.Visszatérés címmel a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház produkciója, a színház művészeti vezetőjének, Valerij Fokinnak legújabb rendezése. Az előadás Tatyjana Rahmanova kortárs színdarabja alapján készült, amit pedig Jaroslav Hasek regénye alapján írt.

Újra látható lesz a magyar közönség előtt legutóbb az Anyegin-nel bemutatkozó moszkvai Vahtangov Színház, amely ezúttal Szophoklész tragédiájával, az Oidipusz királlyal mutatkozik be. Az idei MITEM mottóját is egy Szophoklész idézet adja: „Szeretetre születtem, s nem gyűlöletre”. A többnyelvű előadást a nagy formák, nagy látomások mestere, Rimas Tuminas rendezte, Iokaszté szerepében Ljudmilla Makszakova látható - mondták az eseményen. Mint a szervezők kiemelték, a találkozón részt vesz Európa egyik legrégebbi művészszínháza, a milánói Piccolo Teatro, amely Antonio Latella rendezésében a Pinokkiót mutatja be. A tallinni Városi Színház Elmo Nüganen rendezésében mutatja be a Vágyakozás című darabot, emellett a programban szerepel a Vérfarkas című előadás Szergej Potapov rendezésében, a tallini R.A.A.A.M. Színház produkciójában. A szlovén nemzeti színház az Íliászt mutatja be.

Osztrovszkij A vihar című műve Andrej Mogucsij rendezésében a szentpétervári Tovsztonogov Nagy Drámai Színház (BDT) előadásában látható. A programba bekerült a Három nővér című produkció, Viktor Rizsakov rendezése, a moszkvai Mejerhold Központ előadása is.

Két ukrán produkciót is bemutatnak: a Cseresznyéskert Jaroszlav Fedorisin rendezésében és EZMI (CESO) címmel a kijevi DAH Kortárs Művészeti Központ teatralizált koncertje, Vlad Troickij rendezése.

A nemzeti színház négy előadással vesz részt a fesztiválon: szerepel a programban a Woyzeck, a III. Richárd, a Bánk bán és a Figaro házassága, avagy egy őrült nap emléke. Emellett három határon túli produkciót is bemutatnak. Látható lesz például az Újvidéki Színház előadása, Danilo Kis Borisz Davidovics síremléke című műve, amelyet Alekszandar Popovszki állított színpadra.

A fesztivál idején a Szcenárium című folyóirat angol nyelven is megjelenik. A MITEM-ről további információ a fesztivál honlapján érhető el.