Prince szájon át, tabletta formájában vehette be a heroinnál ötvenszer erősebb fentanilból a halálos dózist, két évvel a halála után most kiderült, hogy rendkívül magas volt a szintetikus opiát szintje szervezetében. A zenész nem szándékosan végzett magával.

Prince 57 éves volt, amikor két éve meghalt drogtúladagolásban. A liftben találtak rá a Minneapolis közelében fekvő, Paisley Park-i otthonában 2017. április 21-én. Halála előtt egy héttel egy atlantai koncertről hazatérőben repülőgépének sürgősen landolnia kellett Moline repülőterén, mert az énekes gyógyszer-túladagolás miatt kezelésre szorult. A Prince otthonában és utazótáskáiban talált tabletták egy része fentanilt, egy veszélyesen erős szintetikus fájdalomcsillapítót tartalmazott. Most arra is fény derült, hogy a heroinnál ötvenszer erősebb fentanil végzett vele. A boncolási jelentés alapján az anyag rendkívül nagy mennyiségben volt zenész szervezetében - írta a Associated Press. Prince vérében literenként 67,8 mikrogramm fentanil volt, a pedig már körülbelül 58 mikrogramm/liter is halálos lehet. A fentanil koncentrációja Prince májában 450 mikrogramm volt kilogrammonként, miközben a 69 mikrogramm fölötti koncentráció túladagolást vagy halálos mérgezést jelenthet. A szakértők szerint ugyanakkor nincs halálos koncentráció, vagyis olyan adag, aminél a fentanil biztosan halált okoz bárkinél.

Mert ha egy páciens hosszú időn át szed receptre felírt opiátokat, a szervezete hozzászokik, és egy olyan adagnyi opiát, ami az egyik ember számára halálos lehet, egy másiknak segít a fájdalmat csillapítani.

A zenész szájon át, tabletta formájában adagolhatta túl magát, ugyanis a jelentés szerint a gyomrában is találtak fentanilt. Prince házában egyébként több fentanil tartalmú tablettát is találtak. A zenésznek nem volt receptje a szupererős fájdalomcsillapítóra, és a hatóságok azt is vizsgálták, hogyan juthatott hozzá a halálát okozó gyógyszerhez. A nyomozók két tucatot találtak abból a Watson 385 feliratú tablettából, amely a laboratóriumi elemzés szerint fentanilt, lidokaint és egy U-4770 nevű, a morfiumnál nyolcszor erősebb szintetikus szert tartalmazott.Az énekes halálát megelőzően végzett vérvizsgálatok szerint Prince nem szedte hosszabb ideje a tisztázatlan forrásból származó veszélyes gyógyszert, a végzetes adagot a halála előtti 24 órán belül vette be. A zenész nem szándékosan végzett magával, halála előtt még egy terapeutát is felkeresett, hogy segítsen rajta. Egy hete a Prince halálának körülményeit vizsgáló megyei ügyész közleményben jelentette be, hogy átnézi a hatósági jelentéseket és azok alapján hoz döntést arról, hogy a közeljövőben vádat emelnek-e valaki ellen.