Tóth Gabi lendületes klippel indítja a tavaszt

Tartják az elektro-pop-folkos fúziót, de mindenképpen a mulatós jelleg nélkül. Tavasszal indítotják ezt a dalt, de jócskán a nyárba, a fesztiválszezonba nyúlnak a szöveggel. Tóth Gabi és a Freddie Shuman zenekar új dalának klipje az Origón mutatkozik be. A videóról és a dalról a zenekar vezetője, Molnár Tibor mesélt. Klippremier.

Elkészült Tóth Gabi legújabb, tavaszi dalának videóklipje. A számot azzal a Freddie Shuman zenekarral közösen készítette, amelyikkel a Hosszú idők-et is. Ennek az együttesnek a vezetője Molnár Tibor, aki azt mondta az új zenéről és szövegről, hogy „igazából a Hosszú idők óta próbáljuk tartani ezt az electro-pop-folk fúziót, csak szeretnénk most már olyan pörgős mulattatós dalokat írni, amik nem mulatósak, de táncolós, bulizós műnépzenék. Így jött részemről ez a népi skálán nyugvó, de funky nóta, amibe Gabi azonnal beleszeretett, és jöttek is az énektémák. A szöveget lényegében a fesztiválozásról és a bulizásról írtam. Arról szól, mint a legtöbb dalszövegem... Törj ki a hétköznapokból, és engedd el magad!”