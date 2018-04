Kisbabákat várnak a Metropolitan Opera különleges előadására. Az intézmény tájékoztatása szerint a 40 perces ingyenes program alatt a gyerekekkel életkoruknak megfelelően foglalkoznak a művészek.

A New York-i Metropolitan Opera elkezdi a legfiatalabb közönség beavatását az opera világába: új előadásukra 6 hónapostól 18 hónapos korig várják a kisbabákat. A BambinO című interaktív előadásokat április végétől hat napon át tartják meg, a 40 perces ingyenes program alatt a gyerekekkel életkoruknak megfelelően foglalkoznak a művészek. A programra a kicsiket egy felnőtt kísérheti el, de a korlátozott befogadóképességű nézőtéren az érdeklődő nagyszülők is helyet foglalhatnak. Az előadás alatt a gyerekek reakcióit a New York-i Egyetem kutatói figyelik meg.

A BambinO alkotója Lliam Paterson skót zeneszerző. A mű a tavalyi Manchesteri Fesztiválon debütált. A darabot két énekes adja elő, akiket két zenész kísér több hangszeren.

Peter Gelb, a Met igazgatója elmondta: az operaház látogatóinak jövő nemzedékét építik, és úgy döntöttek, hogy nagyon korán kezdik a közönség becsalogatását. Olyan élményszerű előadással várják a kicsiket, amelyek formálhatják az opera iránti fogékonyságukat.