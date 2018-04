A VOLT az elmúlt években több nemzetközi díjat nyert, és az egykori családias buliból mára egy 150 ezres nagyfesztivállá nőtte ki magát, ahová a legnagyobb világsztárok is szívesen lépnek fel. Ma 25 éve szervezte meg az első VOLT-ot két, akkor 19 éves soproni fiatalember, akik azóta sokat tanultak a fesztivál szervezésről, és imádják a munkájukat.

25 évvel ezelőtt, 1993. április 4-én, ezen a napon indult a VOLT. A Soproni Sportcentrum kistermében akkor 800-an gyűltek össze, és 5 zenekar lépett színpadra.A Flash Back, az Október, a The Perfect Name, a Kinopuskin és a Sziámi. Bár az akkori plakát még az Európa Kiadót is hirdette, az együttes menedzsere aznap, faxon mondta le a fellépést betegségre hivatkozva.

A belépőjegy 220 forint volt.

A fesztivált akkor két 19 éves fiatalember szervezte: Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, a nevet és a szellemiséget egy popkulturális magazintól, annak alapítóitól, Ligeti Nagy Tamástól és Hegyi Zoltántól kölcsönözték, és mivel négy évvel korábban április 4-e még állami ünnepnek számított, ezt kifigurázva a (F)elszabadulás alcímet kapta a rendezvény.A főszervezők 25 éve legjobb barátokként dolgoznak együtt, tavaly pedig hosszasan meséltek az Origónak a VOLT történetéről: