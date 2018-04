Venczel Vera továbbra sem léphet fel

Venczel Vera hetek óta nem tud fellépni betegsége miatt, a színésznő már márciusban is lemondta az előadásait a Vígszínházban. Akkor A vörös oroszlán című darab elmaradt, a Sógornők-ben Tar Renáta, a Tévedések vígjátéká-ban Kútvölgyi Erzsébet ugrott be a helyére. A rajongók áprilisra már visszavárták a 72 éves színésznőt, azonban a Vígszínház ismét rossz hírt közölt Facebook-oldalán.

Rengeteg rajongója kívánt jobbulást a színésznőnek, aki influenza miatt nem léphet színpadra. Az elmaradt előadások miatt már egyre többen komolyan aggónak, de a színésznő elmondta, hogy tervezi már a visszatérést.

„Egy influenza húzódik el, ennél többet nem szeretnék mondani. Nagyon kedves az emberek érdeklődése és a szeretete, szeretnék hamarosan visszaállni a színpadra” - mondta Venczel Vera a Borsnak.

Venczel Vera már főiskolás évei alatt kapott szerepeket

Venczel Vera idén ünnepli karrierjének 55. évfordulóját 91 regisztrált színházi bemutatóval és több mint 100 filmszereppel a háta mögött. Karrierje elején két kultikus filmszerepet is kapott: Szentirmay Katinkát alakította a Kárpáthy Zoltán című filmben, de az igazi áttörést az Egri Csillagok című filmben alakított Cecey Éva karaktere jelentette. Venczel Vera már főiskolás évei alatt kapott szerepeket a Vígszínházban, majd Várkonyi Zoltán 1968-ban hivatalosan is leszerződtette, idén pedig pont 50 éve társulati tag. Munkásságát 1975-ben Jászai Mari-díjjal is elsimerték, 2010-ben Érdemes, 2016-ban Kiváló Művész lett.