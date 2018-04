Az Omega történetében ilyen még soha nem volt

Ilyen még soha nem volt az Omega történetében, szinte mindenkit egyszerre vett le a lábáról az influenza. Csak Benkő László nem kapta el a betegséget, így egyedül kellett átvennie a Fonogram-díjátadón az együttesnek járó életműdíjat.

Hetekig nem tudtak szabadulni a betegségtől az Omega tagjai. Sorra kapták el egymás után az influenzát, ami az orvosok szerint idén sokkal veszélyesebb volt, hetekig nem gyógyultak ki belőle a betegek. Az Omega énekese,

Kóbor János évek óta nem volt beteg, de idén egy néhány napig ő is gyengélkedett. „Ilyen még talán sosem volt az Omega történetében, hogy szinte mindenkit egyszerre vett le a lábáról az influenza. Én pont a Fonogram-díjátadó napján éreztem magam rosszul. Éktelenül fájni kezdett a fejem, hívtam is az orvosunkat, aki rögtön rávágta, valószínűleg engem is elkapott az influenza. Azt mondta, ne is reménykedjek, ez biztosan az. Azt is mondta, ez egészen más vírus, mint az eddigiek. Sokkal ellenállóbb, sokan hetekig nem tudnak megszabadulni tőle. Nekem szerencsém volt, hamar elmúlt, de inkább otthon maradtam. Épp aznap volt a Fonogram-díjátadó, így Benkő Laci ment átvenni. Laci volt a nagybeteg, de ő szerencsére megúszta az influenzát.” - mondta a Borsnak.