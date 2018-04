Óriási tétje van a választásnak, tehát a válaszom egyértelmű: Orbán Viktor

Van, aki a kultúrájához ragaszkodva, van, aki a családja és az ország védelmében szavaz. A magyar kulturális élet közismert tagjait kérdeztük, hogyan készülnek a vasárnapi választásokra, és hogy miért szavaznak Orbán Viktorra és a Fideszre.

Ismét felkerestük a magyar színházi és zenei élet vezető képviselőit, és arról kérdeztük őket, hogyan készülnek a vasárnapi választásokra. Van, aki a magyar nemzetet, a kultúránkat, van, aki a családját félti. Van, aki az előző nyolc év eredményeit is szem előtt tartva megy vasárnap szavazni.

Besenczi Árpád

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója azt mondta, „alapvetően otthonról hoztam a konzervatív, nemzeti értékrendet. Édesapám valamikor papnak készült, a nemzeti-konzervatív érzelmű vonal végigkísérte a gyerekkoromat és az ifjúságomat is. Ennek az értékrendnek a részeként családi-baráti körrel kezdtük el járni az elszakított országrészeket. Csináltunk egy Trianon-túra elnevezésű programot nyaranta: ezek alkalmával körbejártuk Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket, Kárpátalját és az Őrvidéket is. Négy gyermekem van: egy 17 éves nagyfiú, s a feleségemmel, akivel négy éve ismerjük egymást, van három közös kisgyerekünk -

nekem a család mindenképpen az első helyen szerepel a gondolataimban. Feleségem egyébként szabadkai születésű: az Echo Televízió műsorvezetője, Nagy Kornélia, akivel szerencsére az értékrendünk szerint is összepasszolunk. Fiatal koromban sem volt gondom az úgynevezett hazaszeretet fogalmával, vagy a konzervatív értékek hangoztatásával. A Pécsi Tudományegyetem jogi karán végeztem, és mi voltunk az utolsó évfolyam, amelyik még a régi rendszerben, 1989-ben kapott diplomát. Akkor már elég komoly ellenzéki élet folyt az egyetemen is, amiben magam is aktívan részt vettem. Jelenleg is a konzervatív értékek mentén próbálom élni az életemet; a három pici babám és a nagy fiam miatt azt gondolom,

nagyon fontos kérdés, hogy tíz-tizenöt év múlva hogy fog ez az ország kinézni. Milyen lesz az etnikai, a kulturális összetétele? Ennek megfelelően nem kérdés, hogy én melyik oldal mellett teszem le a voksomat, hiszen az elmúlt nyolc év bizonyította, hogy ez a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország valóban magyar maradjon.

Színházigazgatóként és színészként soha nem szoktam azt nézni, hogy melyik kollégám melyik oldalt erősíti, vagy melyik világnézetet vallja, mivel a színpadon ez nem fontos. Művészemberek vagyunk, és itt egyedül a művészi teljesítmény számít. Ugyanakkor az én értékrendemben központi helyet foglalnak el az olyan fogalmak, mint a haza és a család. Ezt már gyerekként megtanultam, éppen ezért továbbra is elsődlegesnek tartom, és megpróbálom továbbadni a gyerekeimnek is. Azt gondolom, a feleségemmel mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az oldal erős, Magyarország pedig magyar maradjon. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy szíve szerint szavazzon, de gondolja meg azt is, milyen országban szeretne élni, mondjuk húsz év múlva.

Pataky Attila

Az Edda énekese azt mondta, „én először érzem úgy a rendszerváltás óta, hogy gazdája van az országnak. Először látom, hogy a miniszterelnökünk kiáll értünk, mikor megvádolnak és megtámadnak minket. Mikor Orbán Viktor beszél, számomra érthetően és elfogadhatóan érvel. Ezzel szemben azok,

akik hatalomra törnek, jelenleg semmilyen alternatívát nem képesek felmutatni,

mindössze hat hónapja arról győzködik a szavazókat, hogy ne Orbán Viktorra szavazzanak. Mindezt azzal a hitelességgel, amivel országos tévé- és rádiócsatornákon, internetes hírportálokon és nyomtatott sajtóban ordítják torkuk szakadtából, hogy itt nincs sajtószabadság. És azzal a hitelességgel, amivel

tagadták az illegális bevándorlás tényét, később a súlyosságát, aztán a kvótát, a kerítés és a határvédelem létjogosultságát,

a tömeges bevándorlás és a terrorveszély kapcsolatát, satöbbi, satöbbi. Biztosan lehet jobban csinálni dolgokat annál, ahogy a jelenlegi kormány csinálja, de ez az aljas és minden eddiginél mocskosabb kampány megmutatta, hogy azok, akik most a kormány vesztét visítják, biztosan nem képesek rá. És még valami azoknak, akik még képesek józanul gondolkodni: a diktatúrázás. Amikor ezt hallják, gondoljanak arra, hogy a diktátorozás és diktatúrázás egy helyen biztosan nem hangozhatna el büntetlenül, magában az így nevezett országban. Hát ennyire hiteles ez is.”

Sasvári Sándor

A Madách Színház színésze azt mondta, „nekem nagyon fontosak a nemzeti értékek, és egyértelmű, hogy a Fidesz-KDNP-re és Orbán Viktorra szavazok. És az egész családom, barátaim, ismerőseim is, mert

jó kezekben van az ország, fejlődik, épül, és biztonságban élhetünk

abban az Európában, ahol ez nem mindenhol van így. Óriási tétje van ennek a választásnak, úgyhogy egyértelmű: Orbán Viktor”

Szarvas József