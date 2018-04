„Évszázadok alatt számtalan nemzedék alakította a történetünket itt, Magyarországon – hol jól, hol rosszul - de mindig a saját akaratuk szerint. Különösen dühössé válik az ember, ha ebbe bele akarnak szólni. Minden ország a saját történetével foglalkozzon. A magyarok története itt, Magyarországon a magyarok dolga. És én azt szeretném, ha ez így is maradna!" – mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója. Azt is hozzátette, hogy zűrzavaros, alattomos korban élünk, és ugyanolyan veszély fenyegeti az országot, mint amikor a törököktől védték a kultúránkat a magyar vitézek – csak most nem kardot kell fogni, hanem szavazócédulát, és ugyanolyan felelősséggel, komolysággal kell döntenünk, mint ahogyan ezt évszázadokon keresztül tették elődeink. Az Európában is sikeres nagy rendező arról beszél az Origó újságírójának, Vági Barbarának, hogy miért szeretné, hogy maradjon ez a kormány.

A március 15-edikei Békemenet után, a Kossuth téren ünnepi előadást nézett meg az a több százezer ember, aki eljött a rendezvényre. A megindító előadást Vidnyánszky Attila rendezte. „Nem először kértek fel ilyen esemény megszervezésére, felemelő volt a kihívás" – mondta az Origónak a Nemzeti Színház főigazgatója. „Minden rendező álma, hogy ilyen sok emberhez szólhasson a legszentebb ünnepeink egyikén. Minden magyar művész álma, hogy megnyilvánulhasson, erőt és hitet adjon ezen az ünnepen. Nagyon szépen teljesített a Nemzeti Táncegyüttes, a kórus és a színészek is: büszke vagyok rájuk."



Vasárnap választ az ország - Vidnyánszky Attila elsősorban a részvétel fontosságát emelte ki. „Olyan világot élünk, ahol népek és generációk sodródnak egymás mellett. A mi dolgunk és felelősségünk együtt alakítani ezt a világot. A választás az egyik eszközünk arra, hogy jobbá tegyük környezetünket, országunkat. A választópolgárok így tudnak hatni a jövőjükre. Aki elmegy szavazni, véleményt mondhat a múltról, és állást foglalhat a jövőről. Ennek óriási jelentősége van, mert zűrzavaros, alattomos korban élünk. Néhány hete mutattuk be a Nemzetiben az Egri csillagokat – akkor a törököktől védték a magyar kultúrát a vitézeink. Ma ugyanúgy veszély fenyegeti az országunkat, csak most nem kardot kell rántani, hanem el kell menni szavazni - ugyanolyan felelősséggel és komolysággal, mint ahogyan elődeink tették, amikor a haza védelméről volt szó. A mi nemzetünk állandóan helyzetben van – ma sincs ez másként. Számtalan esetben alakult úgy a történelmünk, hogy a világ egymásnak feszülő erői éppen Magyarországon csaptak össze."

A főigazgató azt is hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Színház nem politizál, nyitott és szabad hely, de néha - különösen ilyen időszakban - állást kell foglalnia az embernek. Kiemelte, hogy a saját szakmájában évek óta rendkívüli építkezés folyik, és soha ilyen stabil finanszírozása nem volt a színházaknak, mint az elmúlt években. „Harminc éve nem volt ilyen támogatása a színházaknak, évtizedek óta nem fordult elő, hogy ennyi színház megújul, ilyen ütemben fejlődik – páratlan időszak ez a mi életünkben. Nem volna jó, ha ez véget érne. Fontosnak tartom elmondani, hogy évszázadok óta itt élünk, nemzedékek alakították így vagy úgy a történelmünket, de mindig a saját akaratuk szerint. Azt szeretném, hogy most is mi alakítsuk a saját jövőnket, mert ez kizárólag a magyarok története. Különösen dühössé válik az ember, ha ebbe kívülről bele akarnak szólni. Mindenki a saját történelmével foglalkozzon. Ez pedig a magyarok története itt, Magyarországon. És azt szeretném, ha az is maradna."

Vidnyánszky Attila környezetében csaknem mindenkit foglakoztat a vasárnapi választás – ahogyan mondja, nagy a zsongás, amelynek nagyon örül. „Nem szeretném, ha olyan nép lennénk, amelyik bambán sodródik. Legyünk egyenes gerincű, felemelt fejű hazafiak, akik mérlegelnek, felmérik a lehetséges utakat, és döntenek - remélhetőleg helyesen."