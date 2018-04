Sorsfordító történelmi pillanatok és Szandi új lemeze is téma lesz

A vasárnapi Sláger Téma vendégei a Szandi - Bogdán Csaba zenész házaspár és Laklóth Aladár színművész lesznek. Kiderül, mikorra várható Szandi új nagylemeze és Bogdán Csaba milyen zenei produkciókkal készül idén. Laklóth Aladár pedig a történelem nagy pillanatait megörökítő színdarabokról is beszél Kalmár Tibornak.

Vasárnap a hazai zenei világ szimpatikus házaspárja lesz a Sláger Téma első órájának vendége, Bogdán Csaba talán még saját karrierjénél is fontosabbnak tartja felesége, Szandi szakmai boldogulását.

Szandi és férje, Bogdán Csaba beszél majd a kerek évfordulókról, és talán az is kiderül,mikor jelenik meg végre Szandi régóta várt új nagylemeze. A vasárnapi Sláger Témában Laklóth Aladár színművész a film és a színház világa mellett az autóversenyzésről is beszél, de sorsfordító történelmi pillanatokat bemutató színdarabokról szintúgy, különösképp a készülőben lévő Trianon 100 címet viselő vadonatúj rockoperáról. Szó esik majd a Szomszédok sorozat történelmi és társadalmi szerepéről is, amelyben Laklóth Aladár is szerepelt.

A beszélgetés Szandival, Bogdán Csabával és Laklóth Aladárral április 8-án 20-22 óra között lesz a 103.9 Sláger FM-en.