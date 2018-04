Reviczky Gábor: Lehetetlen, hogy másra szavazzak, mint a Fidesz

Újra megkérdeztük a magyar kulturális élet nagyságait a vasárnapi szavazásról. A család mellett az evidencia és a lélek fogalmak is előkerültek, ahogy természetesen a migrációs válság is. A két nagy, Kossuth-díjas színész, Eperjes Károly és Reviczky Gábor is beszél nekünk, és két nagyon sikeres vidéki színházigazgató, Cseke Péter és Oberfrank Pál, valamint a Fórum Színház népszerű igazgatója, Németh Kristóf.

A magyar színházi élet vezető képviselőit kérdeztük az április 8-ai szavazáshoz való hozzáállásukról. Nem lehet meglepő, hogy – hasonlóan a korábbi válogatásunkhoz, – a család fogalma és védelme most is előtérbe került, csak úgy, mint a rendkívül veszélyes migrációs válság.

Reviczky Gábor

A Kossuth-díjas színész azt mondta a választással kapcsolatban, hogy „az én szavazatom természetesen egyértelmű... A kezdetektől fogva. A színész, mikor felgördül a függöny, azonnal kész tények elé van állítva. Egyből találkozik a közönséggel, és ha jó színész, akkor kibocsátja az antennáit, és kapcsolatot teremt a nézővel. Az első pillanatokban dönteni kell a játékról. Arról, hogy hogyan kell viselkednem, mit is játsszak aznap este. Akár egy vígjátékban is, mert ha olyan közönséggel találkozom, aki a komoly humor felé hajlik, akkor annak megfelelően kell játszanom.

Soha nem mondhatom azt, hogy nem megyek ki a színpadra, vagy nem engedhetik le a függönyt miattam. Nekem végig kell csinálnom az előadást, és mindent meg kell tennem azért, hogy siker és eredmény legyen, mert különben értelmetlen dolgot művelek. Tehát tények elé vagyok állítva, és

engem kizárólag a tények érdekelnek. Mindenféle politikai megnyilvánulásban is. Tény az, hogy a jelenlegi Fidesz-kormány hihetetlen dolgokat művelt. Visszafizette az elképesztően magas IMF-hiteleket, körülbelül 4 ezer milliárd forintot. Elképesztő összegeket, amiket az előző szocialista kormányok annak érdekében vettek fel, hogy ne omoljon össze az ország. És így is majdnem teljesen összeomlott, hiszen a gazdaságpolitikájuk hagyományos. Ezért ki kellett találni egy unortodox gazdaságpolitikát, és ehhez rengeteg pénz kellett. Aztán vádolták a Fideszt, hogy elvették a magánnyugdíj-pénztárak pénzét, de ez egy hülyeség. Mert visszaadták, miután kölcsönvették, ugyanis kellett a pénz. Több mint fél évig nem kapták meg az állami járadékokat például a nemzet színészei és sportolói, mert mindent be kellett áldozni. Minden tőkét mozdítani kellett erre a gazdaságpolitikára, és igen, ez működni kezdett, ez bejött. Tapasztalhatjuk, hogy soha ennyi út, soha ennyi tér nem létesült, igaz, egy részük uniós támogatással. De

soha ennyi kézzelfogható eredményt még nem ért el kormány. A Fidesz családpolitikáját is érdemes megemlíteni, például a csokot, amellyel a negatív demográfiai hullám ellen küzdenek. Ezért is rengeteget tettek, mindenért tettek. Nekem ez a lényeg. Én is mindenért teszek, tennem kell, mert különben nem működnek a dolgok. Egyébként pedig nagyon nehezen tűröm azokat a hazugságokat, hogy »maffiakormány« meg »tolvajok«. Hát ez egy régi trükk, hogy azt a fegyvert kell használni, amit ők maguk csináltak. Hát persze, mi más fegyvert használnának? Hiszen az előző kormányról bebizonyosodott, hogy mennyit lopott, csalt, hazudott. Erre bizonyítékok vannak, és bíróság elé fognak kerülni. Naná, hogy ezt a fegyvert használják, de ezek nevetséges dolgok. Mondhat tőlem bárki bármit, de

én kizárólag a hazám, Magyarország jövőjének érdekében fogok szavazni. Mert micsoda elképzelés az, hogy európai egyesült államokat akarnak? Ők már megkapták a magukét, amit viseljenek is. De szó sem lehet róla, hogy itt egyesült államok legyenek, amit ugye Soros akar. És nagyon fontos, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogyan jött létre annak idején az Amerikai Egyesült Államok: kipusztították az indiánokat, az őslakosságot. Pont. És ennek csak ez a kormány tud ellenállni. Ugyanolyan, amilyen Lengyelországban, Szlovákiában, Ausztriában, amilyen nemsokára Svédországban és Franciaországban, majd Olaszországban is alakul majd, mert hatalmasak a bajok. Olyan videókat is kell nézni, amik dokumentumok, és közvetlenül mutatják, hogy miket művelnek a migránsok. Nem megoldható például a demográfiai probléma azzal, hogy

migránsokat fogadunk be, mert ez egy rendkívül veszélyes vállalkozás. Ezek az emberek más kultúrából jönnek, más vallásúak, és hát bizony tagadhatatlanul vannak köztük szélsőséges iszlamisták, akik rengeteg terrorcselekményt fognak elkövetni. Ezért lehetetlen, hogy én más pártra szavazzak, mint a Fidesz-KDNP."

Eperjes Károly

A Fideszt közismerten támogató, legendás, nagy színész, Eperjes Károly ezt mondta:

én evidenciának látom a feladatot, és ha nekem ezt magyaráznom kell, akkor nálam nagyon nagy baj van.

Oberfrank Pál

A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója egyértelmű üzenet küldött, „...vannak pillanatok, amikor képesnek kell lennünk egyet hátra lépni... látni őszintén, tisztán mindent... a kezdetet... a véget... dönteni határozott mozdulattal... nem fegyverrel... lélekkel... szabadon... túl sokan haltak ezért a nemzetért, hogy most mindent veszni hagyjunk... Már a kockáztatás is hazárdjáték, kárhozat.” És Dsida Jenőt idézve folytatja:

Hunyjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, népem, te szent, te kárhozott, te drága

Németh Kristóf

A Fórum Színház igazgatója Orbán Viktor szavaira utalva zárta mondanivalóját: „mindenkit arra buzdítok, hogy menjen el szavazni! A választás nem csupán a demokrácia nagy ajándéka, de

egy felelős állampolgár kötelessége is.

Mi a Fórum Színházban minden előadás előtt megkérdezzük a nézőktől, hogy bal-, vagy jobboldaliak, azaz hová szól a jegyük, jobbra, vagy balra. De nem politizálunk. Most vasárnap viszont legyünk ott mi is, mert nem babra megy a játék!”

Cseke Péter

A Kecskeméti Katona József Színház igazgatója azt mondta, „szeretem, és nagyon fontosnak tartom a családomat, hiszen a színházigazgatói, rendezői és színészi hivatásomat megelőzi egy másik, és az a családapaság. Apaként pedig a családról való gondoskodás a legfőbb feladatom, és ebben a tekintetben komoly segítség az, hogy

az elmúlt nyolc év alapján azt mondhatom, van jövőképe az egész családomnak.

Ami nagy boldogság számomra.”