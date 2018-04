Idén nyáron nem kell külföldre menni a legnagyobb bulikért

Berlin, Párizs, Brüsszel, Ibiza és London kultikus klubjai fogadták el a Balaton Sound meghívását, hogy egy, a Balatonra épült új helyszínen mutatkozzanak be Európa legmenőbb vízparti fesztiválján. A techno és house szerelmesei most egy helyen, a Clubs On The Beach-en szórakozhatnak a berlini Watergate, a párizsi Rex, a brüsszeli Fuse, az ibizai Pacha és a londoni Defected rezidenseinek szettjeire. Mindezeken túl egy saját helyszínen jelentkezik ismét a világ egyik legismertebb partisorozata, az Elrow.

Nem kell bejárni kontinenst, hogy Európa legjobb partihelyeit megismerhessük: a Balaton Sound vadonatúj, vízre épült helyszínén öt nemzetközi jelentőségű szórakozóhely rezidensgárdája váltja naponta egymást. A projekt keretében a Clubs On The Beach színpadára helyezi át székhelyét a több mint 20 éves múltra visszatekintő brüsszeli Fuse, ami a rezidenseken túl a közönségkedvenc Charlotte de Witte-et is magukkal hozza Belgiumból. Teljes gárdájával lép fel az idén harmincadik születésnapját ünneplő párizsi Rex, ami talán Európa egyik legpatinásabb szórakozóhelye jelenleg. Butch-al karöltve érkezik berlinből a Spree-parti Watergate klub csapata. Dedikált napot kap idén az ibizai Pacha is, ami Unerrel erősíti meg rezidens sorát. A klubkoncepciót egy londoni kiadó, a Defected egészíti ki, olyan nevekkel mint Claptone, Riva Starr vagy Sam Divine. A Balatonra épülő, mintegy 1000 négyzetméteres stég a nappali órákban fog leginkább pörögni, a buli minden nap délután kettőtől indul, a fő fellépők pedig este 8 és 10 között a naplementés idősávban játszanak majd.

Idén ismét egy saját helyszínen vonultatja fel sztárjait a világ egyik legkedveltebb, látványos show sorozata, az Elrow. A magával ragadó karneváli hangulatú partifolyam a legjobb elektronikus zenék, szokatlan karakterek, őrületes performanszok miatt kedvelt szerte a világon, ezt tavaly már a Sound közönsége is átélhette. Idén is egymásnak adják a pultot az Elrow rezidensei Toni Varga, Bastian Bux, Eddy M, Mario Biani és sztárvendégei úgymint Heidi, Steve Lawler, Richy Ahmed és Partick Topping.