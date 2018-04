Az A38-ra meghirdetett koncert Horváth Boldi vírusos fertőzése miatt elmarad, a Kelemen Kabátban frontembere beszélni is alig tudott, így az éneklés szóba sem jöhetett. Április 14-én szombaton azonban a közönség most már biztosan hallhatja a Fehér Angyal című legújabb Kelemen Kabátban album dalait.

A Kelemen Kabátban zenekarnak most már tényleg lesz lemezbemutató koncertje az Akváriumban, mint azt a csapat tudatta a rajongókkal, az énekes Horváth Boldi betegsége miatt a nagy eseményt kénytelenek voltak elhalasztani, de mivel már teljesen meggyógyult, a tőlük megszokott show-val készülnek az április 14-i fellépésre.

A Kelemen Kabátban közleményben tudatta, hogy a korábban az A38-ra meghirdetett koncert Horváth Boldi vírusos fertőzése miatt elmarad, amit persze ő és a zenekar is nagyon sajnált, de beszélni is alig tudott, így az éneklés szóba sem jöhetett. Április 14-én szombaton azonban a közönség most már biztosan hallhatja a Fehér Angyal című legújabb Kelemen Kabátban album dalait.

Az új lemez dalait most hallhatja a közönség először élőben, korábban rendhagyó módon március közepétől minden hét szerdáján már bemutatot az együttes egy-egy dalt különböző médiafelületeken. Aki hallotta a nótákat meggyőződhetett róla, hogy a könnyed hangzás és a jellegzetes szövegvilág megőrzése mellett a Kelemen Kabátban sokat komolyodott az elmúlt időszakban. Horváth Boldi azt mondta, sokkal hitelesebb és önazonosabb lett a zenekar.

Ahogy a novemberi, teltházas Akvárium Nagy Hallban adott nagykoncertjükön, most is különleges látványra, sztárvendégekre és sok más meglepetésre számíthat a közönség.