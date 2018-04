Először koncertezik Magyarországon az Ugly Kid Joe

Először lép fel az Ugly Kid Joe Magyarországon, a zenekar az 1992-es America's Least Wanted kiadásának 25. évfordulóját ünneplik majd a színpadon. Ez az a lemez, mely ismertté tette a csapatot.

Először lép fel Magyarországon az Ugly Kid Joe, a kilencvenes évek nagy sikerű kaliforniai zenekara: április 29-én a budapesti Barba Negra Trackben adnak koncertet. Debütáló albumuk, az America's Least Wanted kiadásának 25. évfordulóját ünneplik majd a színpadon. Ez az a lemez, mely ismertté tette a csapatot, rajta az Everything About You és a Cats In The Cradle című slágerekkel.

Az Ugly Kid Joe zenekar 1990-ben alakult a kaliforniai Isla Vistában. A név eredetileg csak viccnek indult: egy Pretty Boy Floyd (Floyd, a szépfiú) nevű glam zenekarral közös koncert előtt vették fel a „Joe, a csúnya kölyök” nevet, ami aztán rajtuk maradt. A zenekar az újonnan feltörő garázsrock csapatok egyike volt: zenéjükben megjelentek hard rock, funk, rap és thrash jellegzetességei is.

Az Ugly Kid Joe a kilencvenes évek végén gyors népszerűségre tett szert.Everything About You című daluk a harmadik helyig kúszott fel a Billboard 100-as kislemez listáján, amelyen összesen 20 hetet töltött el és később a Wayne világa című filmmel is sokan megismerték. Az As Ugly As They Wanna Be című debütáló kislemezükből már kétmillió darab fogyott el.

Az első album, az America's Least Wanted 1992-ben jelent meg, és világszerte kétmillió példány fogyott belőle. Következő két albumuk mérsékelt sikert aratott, így a csapat 1997-ben, egy búcsúturné és ötmillió eladott lemez után feloszlott.

2011-ben álltak össze ismét, és Stairway To Hell címmel adtak ki egy hatdalos kislemezt 2012-ben, majd 2015-ben - közösségi finanszírozás útján a rajongókat is bevonva - megjelentették az Uglier Than They Used Ta Be című új nagylemezt. Azóta pedig olyan legendák előtt játszanak ismét, mint Alice Cooper, a The Cult, a Faith No More és a Guns n' Roses.Az alapító énekes, Whitfield Crane időnként Ausztráliában is elidőzik, itt alapította Jeff Curran gitárossal a Yellowcake nevű csapatot, melyet többek között a Black Sabbath iránt érzett közös rajongásuk tart össze,a csapat a budapesti koncert vendégzenekara lesz.