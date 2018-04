Csuja Imre kapta a legjobb Shakespeare-alakításért járó idei Gábor Miklós-díjat IV. Henrik és Falstaff kettős szerepének megformálásáért az Örkény Színházban szerdán.

A legjobb Shakespeare-alakításért járó Gábor Miklós-díjat idén Csuja Imre kapta. Az elismerést az április 11-ei IV. Henrik-előadás végén adta át Ascher Tamás, a Gábor Miklós-díj bizottságának elnöke. A díj egy bronz plakett, Vígh Tamás szobrászművész alkotása, és egyik oldalán Shakespeare, másik oldalán pedig Gábor Miklós portréja látható. A plakett a színészt a Madách Színház 1962-ben bemutatott legendás Hamlet-előadása címszereplőjeként ábrázolja. A díjhoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) biztosítja a bruttó 300 ezer forintos pénzjutalmat.

Csuja Imre 1984-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályakezdő éveit vidéki színházakban töltötte, majd a szabadúszást választotta. 2004 óta pedig az Örkény Színház tagja. Nagyon foglalkoztatott és igen kedvelt szinkronszínész, ráadásul a magyar filmeknek is elsőrangú sztárszínésze. Az Örkény Színház IV. Henrik-előadását Mácsai Pál rendezte, egy estébe sűrítve a kétrészes királydrámát. Csuja Imre díjazott alakítása nem is egy, hanem kettő: részint a címszereplő királyt, Henriket játssza, részint pedig a trónörökös cimboráját, Falstaffot. Csuja Imre legutóbb március 13-án kapott komoly elismerést. Akkor a Magyarország Kiváló Művésze díjat vehette át.

Vass Éva színésznő 2000-ben, férje halála után két évvel alapította a Gábor Miklós-díjat. Az elismerést Shakespeare-szerepben kiváló teljesítményt nyújtó színésznek ítéli oda a szakmai kuratórium, amelynek több mint tizenöt évig volt elnöke Koltai Tamás színikritikus. Jelenleg Ascher Tamás vezeti a testületet, tagjai Meczner János rendező, Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító, Spiró György író és Stuber Andrea színikritikus. A Gábor Miklós-díj eddigi kitüntetettjei között van László Zsolt, Varga Zsuzsa, Herceg Zsolt, Blaskó Péter, Kulka János, Balázs Zoltán, Pogány Judit, Hajduk Károly, Szegezdi Róbert, Hatházi András, Rába Roland, Gálffi László, Cserhalmi György, Hegedűs D. Géza, Bajomi Nagy György és Pál András is.

A Kossuth-díjas, kiváló és érdemes művész Gábor Miklós a 20. század második felének egyik legjelentősebb színésze volt. Filmszínészi pályája széles körben tette ismertté és népszerűvé. Legendás filmjei között van a Valahol Európában, a Budapesti tavasz, és az Apa is. Gábor Miklós nem csupán színészként volt kiemelkedő, hanem képzőművészként is tehetségesnek bizonyult, valamint íróként is maradandót alkotott. Ezt tanúsítják színházi esszéinek, valamint naplóinak kiadott kötetei.